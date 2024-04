Interpretó La Orquesta Sinfónica Nacional Obras De Prokófiev Y Brahms Como Parte De La Temporada Diálogos

Enter Your Email to Unlock This Article



Expediente Brahms: Tercera sinfonía es el título del programa que corrió a cargo del titular de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), Ludwig Carrasco, con la participación como solista invitado del violoncellista de origen cubano Rolando Fernández, quien despertó grandes aplausos con su intervención.

Con la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes llena en su totalidad, el público apreció a la OSN con el Programa 7 de la Primera Temporada 2024 – Diálogos, el cual reunió dos de las obras más complejas y relevantes de repertorio universal: una del compositor ruso Sergéi Prokófiev y otra del alemán Johannes Brahms.

El programa comenzó con la Sinfonía concertante, Op. 125, para violoncello y orquesta (Andante - Allegro giusto - Andante con moto – Allegretto – Allegro marcato), de Prokófiev, en la cual los asistentes tuvieron la oportunidad de deleitarse con el virtuosismo, la versatilidad y la memoria privilegiada del cellista cubano, quien realizó su larga intervención como solista sin partitura al frente.

La obra de Prokófiev surgió en la década de los años treinta del siglo XX como Concierto para violoncello Op. 58, pero ante la desafortunada recepción del público en aquellos años, el compositor la revisó una y otra vez hasta convertirla –con la ayuda del famoso cellista Mstislav Rostropovich, quien consideraba que la obra era muy difícil, para otros, de interpretar— en la Sinfonía concertante, Op. 125, para violoncello y orquesta. Dedicada al propio Rostropovich, se estrenó el 18 de febrero de 1952.

La segunda parte del concierto correspondió a la obra que da título al programa: la Sinfonía núm. 3, Op. 90 en Fa mayor (Allegro con brio, Andante, Poco allegretto, Allegro), de Johannes Brahms (1833-1897), con la cual la OSN hizo una interpretación que mantuvo la atención del público de principio a fin, gracias a su exuberante orquestación.

De acuerdo con la crítica especializada, esta Tercera sinfonía de Brahms –de cuatro que escribió-- es la menos interpretada por las agrupaciones del mundo, precisamente por su complejidad y porque “es un trabajo muy íntimo y personal que requiere de una gran intuición para su correcta interpretación, y también de cierta cercanía al espíritu musical de Brahms”, escribió el crítico Juan Arturo Brennan. La obra se estrenó en Viena el 2 de diciembre de 1883.

El Programa 7 de la Primera Temporada 2024 – Diálogos de la Orquesta Sinfónica Nacional se repetirá este domingo 14 de abril a las 12:15 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, con el apoyo de la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

