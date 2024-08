Inicia El Ciclo Escolar 2024-2025 En Escuelas De Educación Artística Del Inbal Y Se Reafirma El Compromiso Con La Formación Integral Y De Calidad

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia) arrancarán el ciclo escolar 2024-2025 de sus escuelas de educación artística; este año, los niveles profesional, medio superior y de iniciación recibirán a una nueva generación de estudiantes, reafirmando su compromiso con la formación integral y de calidad en las artes.

Como parte de este regreso a clases, el Inbal implementó pláticas de inducción y de salud emocional, subrayando su compromiso por generar espacios seguros y libres de violencias; actividades diseñadas para apoyar a las y los estudiantes de nuevo ingreso en su adaptación, promoviendo un ambiente donde puedan expresarse y desarrollar su potencial artístico sin temor ni inseguridad.

Este ciclo escolar también marca la introducción de tres nuevas opciones educativas que amplían la oferta formativa del Inbal: Dirección Orquestal, que se impartirá en el Conservatorio Nacional de Música; Creación–Investigación Dancística, por el Centro de Investigación Coreográfica, y la Carrera de Iniciación a la Formación del Ballet de la Licenciatura en Danza Clásica, a cargo de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea.

Entre otras iniciativas que fomentan la educación artística, el Inbal retomó los procesos académicos que estaban bajo la responsabilidad de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros de la Secretaría de Educación Pública (SEP), acción que garantiza la admisión, promoción y reconocimiento de docentes en los Centros de Educación Artística (Cedart) a nivel nacional, asegurando que las y los estudiantes reciban una educación de calidad impartida por profesionales altamente capacitados.

Con este renovado ciclo escolar, el Inbal reafirma su compromiso con la educación artística, promoviendo la formación de talento y la creación de un entorno educativo inclusivo y seguro, posicionándose como un pilar fundamental en el desarrollo cultural del país.

