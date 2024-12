Iconografía Guadalupana, Nacimientos Y Exvotos; Exposición En La Escuela De Artesanías Del Inbal

Estudiantes, docentes y personal administrativo de la Escuela de Artesanías, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), invitan al público a visitar la exposición Iconografía guadalupana, nacimientos y exvotos, que se presentará del 2 al 13 de diciembre en la Galería 1 de la institución.

La muestra no solo incluye exvotos y nacimientos, sino que también busca exhibir la creatividad y la imaginación de la comunidad estudiantil y docente de las ocho academias –Cerámica, Ebanistería, Esmaltes, Estampado, Joyería y Orfebrería, Metales, Textiles y Vitrales–, destacando las diferentes técnicas y materiales utilizados en los talleres. Permanecerá de lunes a viernes, de 10 a 14 y de 16 a 18, con entrada libre.

La Virgen de Guadalupe, un símbolo icónico de gran significado para la población mexicana, es el eje central de esta exposición. En esta ocasión la muestra que se ha realizado de manera continua en los últimos años, reúne 45 piezas elaboradas con materiales como cobre, hojas de maíz, tela, vidrio, metal, esmalte y madera.

La tradición oral y documentos históricos narran que María, madre de Jesús, se apareció cuatro veces al indígena Juan Diego en el cerro del Tepeyac, incluyendo una aparición a su tío Juan Bernardino. En el relato Nican mopohua, la Virgen pidió a Juan Diego que solicitara al obispo Juan de Zumárraga la construcción de un templo en su honor. Ante las dudas del obispo, Juan Diego llevó flores del Tepeyac en su ayate, donde al desplegarlo se reveló la imagen de la Virgen, interpretada como "mestiza". Este hecho, junto a su parecido con el pendón de Hernán Cortés, llevó a que se le conociera como la Virgen de Guadalupe.

