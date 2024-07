Gana Anahí Maya Garvizu El Premio Iberoamericano De Poesía “Minerva Margarita Villarreal” 2024

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante la Coordinación Nacional de Literatura, en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, así como de la Facultad de Filosofía y Letras, dieron a conocer que Anahí Maya Garvizu, autora de El bosque tiene oídos, el campo tiene ojos, ganó el Premio Iberoamericano de Poesía “Minerva Margarita Villarreal” 2024, el cual promueve y honra el legado de la poeta Minerva Margarita Villarreal.

El jurado del Premio Iberoamericano de Poesía “Minerva Margarita Villarreal” 2024 estuvo compuesto por Rocío Cerón Flores, Mercedes Luna Fuentes y Jonathan Hibler. Para la edición 2024 del certamen se recibieron 642 obras en concurso.

Anahí Maya Garvizu es una poeta nacida en Chuquisaca, Bolivia; es autora del poemario Las estaciones, además una selección de su obra ha sido publicada en Transfronterizas: 38 poetas latinoamericanas (compilación a cargo de Ediciones Punto de Partida, de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2016) y La carne veloz de las flores: 12 poetas hispanoamericanos (Aguacero Ediciones, Argentina, 2020), por mencionar algunas.

Sobre la obra El bosque tiene oídos, el campo tiene ojos, el jurado mencionó que es “un poemario que cuenta con una construcción donde las imágenes poéticas develan una mirada de la propia naturaleza y sus relaciones con el mundo que la rodea. El libro presenta estrategias poéticas en el cual el lenguaje potencia y mantiene un ritmo sostenido”.

El Premio Iberoamericano de Poesía “Minerva Margarita Villarreal” se entrega desde 2020 con la misión de reconocer la aportación a las letras, las humanidades y la promoción cultural que realizó la poeta nuevoleonesa a través de su obra y vida.

Dicho certamen entrega al ganador un premio que consta de 300 mil pesos, un diploma y la obra publicada por la Editorial Universitaria y la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, en colaboración con el Inbal, a través de la Coordinación Nacional de Literatura.

El reconocimiento será entregado durante las actividades de la Escuela de Verano 2024 que organiza la Universidad Autónoma de Nuevo León mediante la Secretaría de Extensión y Cultura, el próximo 18 de julio, a las 18:50 h, en el Colegio Civil Centro Cultural Universitario.

