Fallece El Poeta Horacio Warpola, Impulsor De La Edición Independiente

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, mediante el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), lamenta el sensible fallecimiento del poeta, escritor y editor Horacio Warpola, a la edad de 42 años, quien destacó por su poesía posmoderna y por ser un impulsor de la edición independiente. Horacio Warpola fue autor de 300 versos para la construcción de un protocyborg (2016) y A dónde iremos cuando no quede bosque y los gatos estén durmiendo (2024) −su más reciente obra−, entre otros libros, donde expuso su gusto por la experimentación y la posmodernidad, al explorar el futurismo, la poesía concreta y la cyberpoesía.

Nacido en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, radicó durante 20 años en Querétaro, donde desarrolló gran parte de su trabajo poético. Ahí también realizó el diplomado en Creación Literaria en la Escuela de Escritores de Querétaro, además fue coordinador de talleres de creación literaria en esa entidad.

Vivió por tres años en Madrid, España, donde estudió un máster en Creación Literaria y donde también ganó el VII Concurso de Cuento de Villaviciosa, en España. En 2011 publicó el libro Lago Corea.



