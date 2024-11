Experiencia Escénica Dirigida A Primeras Infancias Para Sensibilizar La Escucha En La Obra Re-sonar

Re-sonar es un proyecto escénico dirigido a niñas y niños de 1 a 3 años, principalmente, cuya propuesta está basada en la investigación del sonido a través de diversos materiales, entre los cuales destacan los objetos como material potencializador, cuyo propósito es explorar las posibilidades de creación que tienen en combinación con el sonido y con el cuerpo.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro y de Colectiva Semillas, presentan Re-sonar, escrita y dirigida por Jessica Valenzuela y con interpretaciones de Ixcha Velasco y Carolina Salas.

Esta puesta en escena ofrecerá funciones el 9 y 10 de noviembre, sábado a las 12:00 y 13:30 h, mientras que el domingo a las 13:00 en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky del Centro Cultural del Bosque.

Una y Dos se encuentran por primera vez, se escuchan, interiorizan, incorporan y encarnan el mundo que les rodea. A través de esto convocan a lo otro como una forma de hacerle existir y, al reconocerlo, también se ponen en existencia.

Respecto a la configuración del espacio, Re-sonar se plantea desde una construcción simbólica de la esencia de un bosque habitado por sonidos particulares que generan un mundo propio para ser contemplado y habitado.

Las intérpretes analizan el comportamiento de las y los pequeños espectadores para interactuar a través de una propuesta que sucede por medio del sonido. Esto será decisivo para que las y los asistentes se abran a la presencia de lo otro, de lo nuevo y de lo desconocido; una invitación a agudizar los sentidos, el movimiento, las formas, la disposición de los objetos y los colores.

Finalmente, el desarrollo de esta puesta se plantea dentro de un ambiente seguro en el que la delimitación del espacio permite un ejercicio íntimo, pero que se vive de manera colectiva.

La dirección corporal y sonora son de Noemi Almanzor, el diseño de iluminación es de Mauricio Arizona, el diseño y la realización de vestuario corresponden a Ixcha Velasco, el diseño de identidad gráfica es de Luis Ceceña y el diseño de paisaje sonoro es de Cristina Yarib Bautista.

