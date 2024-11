Ex Teresa Arte Actual Presenta MUSLAB After: Un Viaje Sensorial Por Las Vanguardias De La Música Electroacústica

Como parte del décimo aniversario de la Muestra Internacional de Música Electroacústica (MUSLAB), Ex Teresa Arte Actual se convertirá en un laboratorio sonoro y visual donde reconocidos compositores de la escena electroacústica contemporánea crearán una experiencia inmersiva que explora nuevas fronteras en la tecnología musical y auditiva.

El concierto en Ex Teresa estará a cargo de renombrados compositores internacionales y nacionales, como José Manuel López López, Ana Lara, Edmar Soria y Phivos-Angelos Kollias, quienes han creado piezas que exploran desde el timbre y la textura hasta la convergencia entre la tecnología y la experiencia humana.

El invitado especial, Panaiyotis Kokoras, innovador de la música por computadora, presentará composiciones de distintos géneros de la electroacústica, como AI Phantasy y Useless Box, que muestran su enfoque en la holofonía y su habilidad para manipular el sonido como un medio artístico complejo. La interpretación de Porcupine, pieza escrita para voz y electrónica por Kokoras, contará con la interpretación del destacado compositor y guitarrista mexicano Samuel Cedillo.

El formato de este concierto consistirá en una instalación sonora multicanal sobre un dispositivo cuadrafónico que generará una experiencia auditiva inmersiva ideal con la arquitectura y acústica de la emblemática Capilla de Ex Teresa Arte Actual.

MUSLAB es una muestra internacional de música electroacústica dirigida por Pedro Castillo Lara (México), la cual tiene el objetivo de reunir y difundir la creación y exploración sonora de artistas de diferentes países del mundo e impulsar el proceso creativo de comunicación artística contemporánea, acercando nuevos públicos a la creación sonora.

En esta edición, denominada AFTER, el arte se utiliza como un oráculo que contempla el próximo siglo XXII y más allá desde nuestra posición contemporánea con la intención de que los participantes trabajen y produzcan obras de arte y conceptos como una visión del futuro del escenario planetario global.

Con este concierto se llevará a cabo la clausura de MUSLAB 2024 en un espacio emblemático del arte sonoro en México.

Ex Teresa Arte Actual está ubicado en Lic. Primo de Verdad # 8, Centro Histórico, entrada libre, aforo limitado a 250 personas.

Programa del concierto del 13 de noviembre

●José Manuel López López, Sottovoce, acusmática y cuadrafónica | 10’

● Ana Lara, Meditaciones para Lía, estéreo | 7’ 15’’

● Edmar Soria - Vortex Flow

● Panayiotis Kokoras

1. AI Phantasy, acusmática y cuadrafónica | 10’

2. Porcupine, voz interpretada por Samuel Cedillo | 10’

3. Useless Box, audio/video, estéreo | 13’

4. Sense, acusmática cuadrafónica | 8’20’’

Compositora y promotora cultural, ha sido directora artística de festivales como el Festival Internacional Cervantino y el Festival Internacional Música y Escena, el cual fundó y dirigió por más de una década. Produce el programa de radio “Hacia una nueva música” en Radio UNAM desde 1989, así como consejera cultural en la Embajada de México en Francia. Su trabajo ha sido ampliamente interpretado y reconocido: música de cámara, orquestal, vocal y electroacústica. En 2022 recibió la Medalla Bellas Artes del INBAL.

Compositor y artista sonoro, integra tecnologías emergentes en su trabajo para explorar la relación entre la experiencia humana y el entorno digital. Tiene un doctorado en música electroacústica por la Universidad de París VIII y ha sido premiado en diversas ocasiones. Sus proyectos colaborativos han recibido el Premio Apple TV Game of the Year y el Gamescom Indie Award. Ha trabajado con instituciones como ZKM, el German Music Council y Dell Computers.

Compositor y pionero en música por computadora; es profesor y director del Centro de Música Experimental e Intermedia en la Universidad del Norte de Texas. Con formación en guitarra clásica y composición en Grecia y Reino Unido. Su enfoque innovador en la música se basa en la creación de texturas holofónicas, en las que cada sonido contribuye a una síntesis global. Ha recibido becas y encargos de instituciones de prestigio, como la Fundación Guggenheim y el Instituto de Investigación y Coordinación Acústica Musical.

Compositor mexicano de origen mazahua, formado en el Conservatorio de las Rosas de Michoacán y discípulo de Emmanuel Nunes y Pierluigi Billone. Su obra ha sido interpretada en Europa, Estados Unidos y América Latina, y cuenta con grabaciones en sellos como Cero-Records y Kairos. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y es conocido por su exploración profunda de las posibilidades sonoras en composiciones tanto instrumentales como electroacústicas.

Estudió piano, composición y dirección de orquesta en Madrid, con Luis de Pablo, Luigi Nono y Franco Donatoni. Continuó su formación en Francia con cursos avanzados en Acanthes, bajo la guía de Olivier Messiaen y Pierre Boulez. Posteriormente, profundizó en la música electrónica en la Universidad de París VIII con Horacio Vaggione y en el IRCAM. Su obra ha sido reconocida con el Premio Nacional de Música de España en 2000.

Doctor en Tecnología Musical y matemático, actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en el área de medios audiovisuales experimentales. Ha ganado premios internacionales, como el Concurso Acousmonium INA GRM (2016) y el Xenakis Electroacoustic Music Contest (2023). Su trabajo incluye residencias y comisiones en instituciones como Musique & amp; Recherches, INA GRM y DXArts en la Universidad de Washington.

