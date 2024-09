Evodio Escalante, Pita Ochoa Y Alberto Rodríguez Reflexionan Sobre Germán List Y Su Obra Literaria

“Sin duda, la vida de Germán List Arzubide resulta fascinante. Hace falta una biografía que dé cuenta de los pormenores y las proezas que realizó en las distintas etapas de su vida”, aseguró el ensayista e investigador Evodio Escalante, durante el conversatorio El estridentismo y otras vanguardias del siglo XX, que se realizó en el Museo Nacional de Arte (Munal), en el marco de la exposición Germán List Arzubide (1898-1998). En las letras está la vida.

En la primera de una serie de actividades paralelas, en la que también participaron Pita Ochoa y Alberto Rodríguez, Escalante comentó: “Me hago a la idea de que hay dos etapas en la existencia de List Arzubide y que ambas se explican por su cercanía con dos personajes clave: Manuel Maples Arce, a quien conoció en 1922, cuando lanzan juntos el segundo manifiesto estridentista en Puebla, y Rosendo Gómez Lorenzo, quien era la cabeza del Partido Comunista en México hacía 1929”.

A 126 años de su natalicio y 26 de su deceso, dijo, la vida de List Arzubide abarca muchos registros literarios, incluso le tocó participar en acontecimientos dignos de una novela de aventuras.

Apuntó el ensayista duranguense que el movimiento estridentista tuvo una vida intensa, pero relativamente corta. No así su principal fundador, que vivió 100 años.

Por su parte, el poeta e investigador Alberto Rodríguez señaló que la relación del estridentismo con otras vanguardias se dio desde el inicio con los futuristas, los dadaístas y otros, “pero también quería ser parte de un colectivo internacional a gran escala”.

En el número 3 de la primera revista del movimiento, Actual, aparecen las colaboraciones de Manuel Maples Arce y Salvador Novo, así como escritores españoles, como Humberto Rivas, y guatemaltecos como David Vela, de quien no se conoce mucho, explicó.

“El enfrentamiento que existió entre los estridentistas y el grupo de los Contemporáneos más bien fue una construcción de la crítica reciente, pero lo cierto es que fueron grupos muy cercanos en el principio”, aclaró Rodríguez.

En tanto, Pita Ochoa refirió que el movimiento estridentista se marchitó debido a los cambios políticos y sociales que sucedieron en el país a partir de la Revolución Mexicana.

Cabe apuntar que la exposición Germán List Arzubide (1898-1998). En las letras está la vida, la cual estará abierta hasta el 31 de marzo de 2025, busca reconocer la gran influencia del poeta poblano en el desarrollo cultural, ideológico, social y pedagógico en México.

La muestra se compone de alrededor de 300 obras artísticas, fotografías, marionetas, bibliografía, documentos, manuscritos y correspondencia del autor de Plebe poesía anarquista, Esquina poesía estridentista, Mueran los gachupines y El movimiento estridentista, entre otras.

También se exponen piezas de Diego Rivera, Aurora Reyes, Ezequiel Negrete Lira, Juan Leonardo Cordero, Francisco Arturo Marín y Ramón Alva de la Canal, por mencionar algunos.

