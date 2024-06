Estudiantes Del Conservatorio Nacional De Música Muestran Capacidades Actorales Dentro Del Canto

Enter Your Email to Unlock This Article



Estudiantes del Taller de actuación para cantantes II del Conservatorio Nacional de Música (CNM), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), demostrarán sus conocimientos obtenidos dentro de su práctica escénica con un programa que se realizará el 25 de junio a las 15:00 h, en el Sala 101 Carlos J. Meneses de la institución educativa.

El programa, Sueño de una noche (de verano) en la fábrica es un montaje escénico del clásico de William Shakespeare, adaptado y realizado por las y los estudiantes, con apoyo de sus docentes titulares: Raquel Diner y Graco Posadas.

Raquel Diner afirmó que el peso que tiene la actuación dentro del canto en la música es mucho. “La formación académica se centra en la ópera, por lo que resulta importante que las y los estudiantes aprendan a contar con sus cuerpos lo que narran sus voces, además porque estas piezas están escritas en muchos idiomas que no forzosamente la audiencia comprende”.

Destacó la importancia que tiene para el CNM que las y los estudiantes no solo reproduzcan copias de lo hecho en el pasado. “Queremos sembrar en ellos la inquietud de la creación, investigar nuevas formas o métodos, experimentar con la escena y el espectáculo, con su cuerpo, voces y las herramientas que puedan tener a la mano, como la tecnología”.

Explicó que algo fundamental para el taller es que ellas y ellos encuentren confianza en sí mismos, en sus capacidades y en su creación.

“La actividad académica que se realizará forma parte del plan de estudios del CNM. En el primer año, las y los estudiantes se reconocen como creadores y creadoras escénicas; en el segundo se aprende a interpretar a un personaje; y para el tercer año se profundiza en la interpretación de un estilo”, concluyó.

