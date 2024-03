Estrenos De Compositoras Mexicanas Y Obras Emblemáticas Del Repertorio Internacional, En La Sala Manuel M. Ponce

Get Access To Every Broadway Story



Una amplia y variada oferta musical se llevará a cabo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes con solistas y agrupaciones de reconocimiento nacional e internacional que comprenden diversos repertorios.

El primer concierto se realizará el viernes 15 de marzo de 2024 a las 18:00 h, en el marco del programa Los colores de la voz, en el que la soprano Zulyamir Lopezríos y el guitarrista Daniel Olmos interpretarán una selección de obras de los compositores argentinos Carlos Guastavino (1912-2000) y Astor Piazzolla (1921-1992), el mexicano Julio César Oliva (1947), el venezolano Antonio Lauro (1917-1986) y el puertorriqueño Ernesto Cordero (1956).

Para el domingo 17, a las 18:00 h, se realizará el xx Encuentro Internacional-XXVI Iberoamericano de Mujeres en el Arte. Alzando nuestras voces, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Ese día será el estreno mundial de siete obras de compositoras mexicanas contemporáneas, a cargo del clarinetista Alejandro Moreno Ramos, los flautistas Ernesto Cabrera Pérez y Cristhian Rosete Machorro, el guitarrista Mauricio Hernández Monterrubio, el contrabajista Óscar Argumedo González y el pianista Ramiro Martínez Ibarra.

Las obras que integran el programa son Tres metamorfosis de la infancia, para dos flautas y clarinete, de Arwen Moemi; Henko, para clarinete y guitarra, de Estephanie Peña; En sintonía, para clarinete y guitarra, de Leticia Armijo; 3 estrellas, para clarinete bajo, contrabajo y piano, de Eunice S. Bazán; Encuentros, para clarinete bajo y contrabajo, de Mayra Juárez; Mañana, para clarinete bajo y contrabajo, de Elvia Méndez; y Nevada, para clarinete bajo y contrabajo, de Leticia Armijo.

El sábado 23 de marzo a las 18:00 h tendrá lugar el concierto Creación entre cuerdas, también en el marco del Día Internacional de la Mujer. Participará Musas Ensamble de Arpas, integrado por Joana Téllez Sosa, Amalinalli Pichardo, Alejandra de Ita y Huitzi Cruz, y tendrá como invitada a Cristy de la Rosa, quien toca el arpa jarocha.

Se ejecutarán obras de los mexicanos Arturo Márquez (1950), Flor Guillén (1986), Germán Hinojosa (1965), Juan Carlos Villaseñor (1981), Adrián Mercado Contreras (1993), Mario Ruiz Armengol (1914-2002), Hilario Miramontes Mireles (1991), Baltazar Juárez Dávila (1980), Cristy de la Rosa (1982), Consuelo Velázquez (1916-2005) y Amador Pérez Torres “Dimas”, así como del dominicano Fernando Villalona (1955) y el austriaco Wolfgang Amadeus Mozart.

Cabe apuntar que Musas Ensamble de Arpas difunde el arpa de pedales y el repertorio original para este instrumento, por lo que el concierto será un paseo sonoro que va de la solemnidad de una obra resiliente hasta el gozo y el baile de Veracruz.

Finalmente, el domingo 24 de marzo a las 18:00 horas, Aurora Sanz Luna (soprano) y James Demster (piano) ofrecerán Ópera: cantar, crecer y volar. El programa lo componen piezas emblemáticas de Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini, Jules Massenet, Gabriel Fauré, Franz Liszt, José Serrano, Carlisle Floyd y Daniel Catán, de quien se conmemora el 75 aniversario de su natalicio.

Los conciertos son organizados por la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), instancia de la Secretaría de Cultura federal.

