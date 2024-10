Escuela De Laudería Del Inbal Celebra 37 Años De Tradición Y Excelencia

Perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), la Escuela de Laudería celebrará su 37 aniversario. Desde su fundación –el 9 de octubre de 1987– ha sido un referente en la enseñanza formal de la construcción de instrumentos de cuerda frotada, atrayendo a estudiantes de México y el extranjero.

Ubicada en Querétaro, la Escuela de Laudería es una institución reconocida en Latinoamérica y el mundo, la cual ofrece un programa académico de nivel licenciatura en la construcción de violines, violas y violonchelos, con un enfoque en la investigación, rescate y preservación de técnicas tradicionales.

“A lo largo de estos 37 años ha sido un espacio de convergencia entre el arte, la ciencia y la tradición, promoviendo la creación de instrumentos de alta calidad que representan lo mejor de esta profesión”, comentó el actual director de la escuela, Rodrigo Arboleyda.

"Cada instrumento que nace en los talleres de la institución lleva consigo el legado de generaciones de maestras y maestros, estas piezas son un testimonio de habilidad técnica y forman parte del patrimonio cultural de México. Somos una instancia educativa que preserva y fortalece este oficio, consolidándonos como un referente en la formación de lauderos", puntualizó.

Mencionó que, en breve, como parte de las actividades conmemorativas, se realizarán diversas actividades donde resaltarán los logros de las y los estudiantes, mismas que serán difundidas en las redes sociales de la Escuela del Inbal.

