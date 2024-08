El Trío Aguacero Celebra 40 Años Dedicados Al Son Huasteco En La Sala Manuel M. Ponce

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, presentarán un concierto especial titulado 40 años de un aguacero de sones para celebrar el 40 aniversario del Trío Aguacero.

Este evento destacará la riqueza del son huasteco, una tradición musical que ha perdurado a lo largo de los años gracias a la dedicación de grupos como el homenajeado.

El Trío Aguacero, proveniente de la región náhuatl de Chicontepec, ha sido un pilar en la difusión del son huasteco desde su formación en 1983. Este género musical, resultado de la hibridación de elementos novohispanos y autóctonos de México, es representativo de los seis estados que conforman la región huasteca: Hidalgo, Puebla, Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas. Aguacero toma su nombre de uno de los sones más emblemáticos de la tradición musical náhuatl de la región, utilizado en celebraciones significativas, como bautizos, ceremonias de elotes y carnavales. Con un repertorio que abarca tanto sones de dominio público como nuevas composiciones, Aguacero ha mantenido viva la tradición huapanguera a través de su ininterrumpida labor de difusión.

El programa del concierto incluirá piezas del dominio público, como Xochitlpitzahuatl, El canario Chicontepec y El aguacero, junto con composiciones de Eduardo Bustos Valenzuela, entre las que destacan La orquídea, La bruja de la huasteca, Viva el huapango y Mi Chicontepec. Estas obras serán interpretadas por el Trío Aguacero, integrado por Eduardo Bustos Valenzuela en el violín y voz, Mario Zuvirie Cruz en la jarana huasteca y voz, y Vicente Amador Hernández en la guitarra huapanguera y voz.

Además, el evento contará con la participación de dos grupos invitados: en primer lugar, Soraima y sus huastecos, representantes de la música huasteca de Tamaulipas. Este grupo, surgido a comienzos de 1990 como parte de un proyecto de conservación y difusión de la música huasteca, ha sido reconocido por su contribución a la preservación de esta tradición. Han participado en diversas ediciones del Festival de la Huasteca y han sido becarios del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas, así como del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias.

El Trío Impresión de la Sierra, fundado en abril de 2022 en la Ciudad de México, también se presentará en este concierto. Con la intención de promover la música huasteca, sus integrantes han participado en eventos del Museo de Culturas Populares y el Encuentro Sonando Arte. Sus integrantes, Juan Carlos Escobar, Amado Cervantes y Luis Manuel Bautista, son originarios de Veracruz y han contribuido significativamente a la difusión de esta tradición musical.

Con una trayectoria de 40 años en la difusión de este género musical, el Trío Aguacero, liderado por Eduardo Bustos Valenzuela, ha implementado diversas propuestas músico-didácticas que han llevado el son huasteco a numerosos foros nacionales e internacionales. La agrupación ha participado en festivales, presentaciones de libros, ferias culturales y campañas ecológicas, además de colaborar con programas de educación básica, media superior y superior en todo el país. Gracias a esto, durante el concierto el trío abordará el concepto del son huasteco, sus características, contexto de origen e historicidad, así como la importancia de la música regional como factor identitario y patrimonio nacional intangible. Se destacará la relevancia del son huasteco como recurso didáctico y su papel en la formación de valores y principios de la Nueva Escuela Mexicana.

El concierto se realizará el sábado 17 de agosto a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Los boletos tendrán costo de $20 y se podrán adquirir en taquillas y a través de Ticketmaster. Para más información se puede consultar la página y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal.

