El Público Podrá Conocer La Historia Del MAM Por Medio De Pistas Y Retos Durante El Rally Familiar

El Museo de Arte Moderno (MAM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) llevará a cabo el Rally familiar el domingo 22 de septiembre a las 11:00, 12:00 y 13:00 h en todas sus áreas de exhibición y en el Jardín Escultórico, donde a través de pistas y retos los participantes conocerán la historia del recinto.

“Como parte del programa de celebración por los 60 años del MAM se llevará a cabo el tradicional Rally familiar que se realiza cada año y que es significativo, porque ya se cuenta con un público asiduo que espera esta dinámica”, explicó Adela María González Baca, coordinadora de Contenidos de educación y mediación del MAM.

Este año, el Rally familiar tiene como tema principal la celebración de aniversario del recinto y brindará a los asistentes una serie de pistas y actividades en torno a la historia del museo, su arquitectura, cuándo fue fundado y cómo se ha transformado el espacio.

Detalló que para realizar esta actividad tuvieron acceso a algunas fotografías que se resguardan en el archivo del museo, donde se aprecian los cambios en el inmueble. Con base en ello se ofrecerán algunas pistas para evidenciar las transformaciones que se han generado con el paso del tiempo.

El Rally se desarrollará en todo el museo, tanto en las diversas salas de exposición y en el Jardín Escultórico, donde los asistentes tendrán que resolver pistas y actividades y en algunas partes se detendrán para tomarse fotos o dibujar, así como para reflexionar sobre alguna obra o sobre el recinto, y así completar la competencia.

Cada hora, a partir de las 11:00, se formarán equipos que pueden ser mínimo de dos personas y máximo de cinco, y pueden estar conformados por infantes, jóvenes y adultos, el Rally está hecho para realizarse en familia. En las partes más complejas podrán ayudar los adultos porque habrá algunas indicaciones donde tendrán que correr para resolver algunas de las pistas. Asimismo, está pensado desde lo sensorial, porque implica poner en alerta todos los sentidos para resolver las pruebas que se van pidiendo.

“En cada una de las rondas tendremos el primer, segundo y tercer lugar, y daremos regalos sorpresa para los ganadores. Al concluir el Rally, las familias conocerán un poco más sobre el MAM y su historia”.

González Baca explicó que las exposiciones que se encuentran actualmente también formarán parte del Rally. Los participantes podrán ir al Aula de mediación donde obtendrán mayor conocimiento de manera lúdica. “Esperamos que las personas celebren y se diviertan con nosotros apropiándose del museo a partir del juego, la duda, el asombro y que además se lleven un poco más de información sobre la historia del recinto”.

Adela María González es pedagoga por la Universidad Pedagógica Nacional y se ha desempeñado en las áreas de educación en museos. Desde 2019 es parte del equipo del Departamento de Educación y Mediación del MAM, donde se encarga de gestionar actividades paralelas a las exposiciones y generar contenidos para diversos públicos.

El Museo de Arte Moderno se ubica en Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. Abierto de martes a domingo, de 10:15 a 17:45 h.

