El Museo Tamayo Ofrece El Performance Life, De La Artista Británica-coreana Bob Kil

Un performance compuesto por 10 majestuosos leones de mármol cubiertos con textiles domésticos y un grupo de nueve bailarines locales, acompañados de la artista británica-coreana Bob Kil, se presentará en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo (MTAC) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), del 24 al 29 de septiembre, a partir de las 10:30 h y hasta las 17:30, como parte de la exposición Nina Beier Casts.

Bajo el título Life, el performance dará vida a las esculturas expuestas con una coreografía de movimientos lentos y sincronizados. Desvinculados de la función otorgada por los humanos como ornamentación arquitectónica, los leones se presentan como una manada, devolviéndoles su condición de salvajes, mientras que las criaturas rinden tributo a la vida después de la muerte de los monumentos y sirven de testamento a la ilusión de la humanidad de querer dominar el mundo natural.

Asimismo, la serie de gestos mínimos de las y los bailarines representa el impulso instintivo de interactuar con los objetos insensibles expuestos en el espacio para recontextualizar un paisaje de acciones y objetos encontrados. A través de esta yuxtaposición, Life revelará una lógica colectiva y acumulativa que subyace a la producción de mercancías y al simbolismo que transmiten.

El performance representa, además, el impulso inherente del ser humano de participar en la escultura pública. Al emular comportamientos observados en un entorno controlado, la atención se centra en experimentar con la sincronización, la conciencia espacial, la dinámica del movimiento y la coordinación con otros artistas, interiorizando sutiles matices de imágenes familiares.

Anteriormente, las artistas Nina Beier y Bob Kil han presentado obras colaborativas en varias instituciones del mundo, con un enfoque hacia la performatividad de objetos, cuerpos y contextos, explorando su interconexión e influencia mutua. Además de sus prácticas individuales, ocasionalmente fusionan sus esculturas y performances en escenarios que oscilan entre lo estático y lo orgánico, exploran tropos familiares y desentrañan las estructuras de poder económicas e interpersonales implícitas que representan.

Ahora, la exposición de Nina Beier servirá de escenario para el performance de Bob Kil y, con ello, cambiar la función de los objetos escultóricos expuestos. En este sentido, los leones de la muestra de Nina cumplían una función como instalación cuando fue inaugurada y ahora se presentan como atrezzo para la práctica performativa.

La propuesta de Bob Kil actúa como un reflejo de la realidad contemporánea y como un espejo que combina el presente con un examen detallado, a menudo crítico, de las normas sociales y de aspectos arraigados de la experiencia y la identidad humanas.

El Museo Tamayo se ubica en Paseo de la Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. Abierto de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h.

