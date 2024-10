El Museo Nacional De Arte Reabre Al Público Su Patio De Los Leones

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo Nacional de Arte (Munal), informan que tras la realización de trabajos especializados de mantenimiento y conservación, el Patio de los Leones será abierto públicamente a partir de este viernes 11 de octubre de 2024.

Este emblemático lugar, proyectado por el arquitecto italiano Silvio Contri, representa el corazón del antiguo Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas. Es por ello que, después de un detallado diagnóstico y con el fin de garantizar un espacio seguro para sus trabajadores y visitantes, se colocó una malla geotextil en la periferia superior. Adicionalmente, bajo la supervisión del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), se llevaron a cabo acciones de limpieza y conservación preventiva de las vidrieras de la escalera monumental, recuperando así el esplendor e iluminación natural que permite una mejor apreciación desde la parte central del recinto del Inbal.

Construido entre 1904 y 1911, por solicitud del presidente Porfirio Díaz, el patio fue diseñado para brindar luz y ventilación a las galerías que lo circundan. Originalmente era considerado de servicio y a él llegaban los antiguos mensajeros de telégrafos en sus bicicletas.

Su escalera de acceso está flanqueada por dos leones de bronce que aluden al trabajo del Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas; mientras uno se encuentra echado, el otro vigila la permanente actividad del edificio, cuya labor regulaba los ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, caminos, transportación marítima y puentes comerciales del país. Ambas esculturas son réplicas de las realizadas por Antonio Canova a fines del siglo XVIII para el mausoleo del papa Clemente XIII, en la Basílica de San Pedro, en Roma. Bajo estas figuras se encuentran dos placas con los nombres de quienes intervinieron en la construcción del recinto.

En el marco de la reapertura de este significativo espacio, donde el arte, la historia y la arquitectura se mezclan, este viernes 11 de octubre y durante el fin de semana, el público podrá disfrutar de diferentes actividades.

Viernes 11 de octubre 13:30 h Reapertura del Patio de los Leones y presentación de Colectivos y Compañías de la Coordinación Nacional de Teatro del Inbal. Sábado 12 de octubre 13:30 h Concierto del Coro Gay de la Ciudad de México. Domingo 13 de octubre 10:00 a 13:00 h Actividades lúdicas del departamento Munal +Educa. Consulta las redes sociales oficiales, la página web https://www.munal.mx/es/, al teléfono 8647-5430 ext. 5050 y 5024, o en el correo: alma.sanchez@munal.inba.gob.mx para tener más información.

Costo general $90, entrada libre a Inapam, menores de 13 años, personas con discapacidad, maestros y estudiantes con credencial vigente. Domingo, entrada libre. Abierto de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h. El Museo Nacional de Arte se ubica en Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

