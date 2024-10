El Museo Mural Diego Rivera Invita Al Público A Plasmar Sus Pesadillas En Un Dibujo Espectral

La actividad Pesadilla de un dibujo espectral en el Museo Mural Diego Rivera está dirigido a todo el público interesado en el dibujo, en la cual podrán dar rienda suelta a la imaginación a través de las indicaciones proporcionadas en las redes del recinto. A través del hashtag #PesadillaEspectralMMDR, el público podrá interactuar de manera virtual con el Museo Mural Diego Rivera durante cuatro semanas en este mes de octubre.

Consiste en la realización de ocho dibujos distribuidos a lo largo de las cuatro semanas. Al principio de cada semana se revelarán dos palabras correspondientes a esos días, para que los participantes compartan en sus stories los dibujos a tinta que representen esas palabras.

Estos elementos forman parte del mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. A través de una plantilla que el recinto subirá a sus redes se realizarán los dibujos y estos serán subidos por el museo a sus redes sociales, serán en historias de Instagram o Facebook del recinto donde se podrán ver.

Sobre su título Pesadilla de un dibujo espectral en el Museo Mural, este hace referencia a las películas de terror y al nombre del mural de Diego Rivera, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, el cual posee una diversidad de lecturas para imaginar y crear historias de terror, muerte y simbolismos.

En esta dinámica los participantes podrán practicar y mejorar sus habilidades en el dibujo, conocerán el mural y el trabajo de Diego Rivera. Asimismo, podrán aprovechar las celebraciones de Día de Muertos para crear una historia divertida que conecte con nuevos públicos.

Será una experiencia entretenida, estimulante desde lo artístico y un momento de conexión y curiosidad respecto a la obra del artista guanajuatense. Ofrecer actividades lúdicas alternativas a lo tradicional permite lograr una conexión con los públicos de las redes sociales.

Estos dibujos se compartirán por historias de Facebook e Instagram y se eligieron elementos detonadores que inspirarán a los participantes a plasmar sus ideas en dibujos macabros, tomando como base objetos que aparecen en el mural.

