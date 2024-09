El Museo De Arte Moderno Prepara Visitas Mediadas Para Abrir El Diálogo Sobre La Muestra Ficciones De La Modernidad

Con el fin de que el público conozca y dialogue sobre el contenido de la exposición En pugna. Ficciones de la modernidad, el equipo curatorial del Museo de Arte Moderno (MAM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) ofrecerá una serie de visitas guiadas los días 7 y 21 de septiembre a las 12:00 y 14:00 h; mientras que los días 14 y 29 de septiembre, en los mismos horarios, habrá recorridos para personas con discapacidad auditiva e interpretación en LSM.

Durante el recorrido se abordarán algunas de las disputas fundamentales entre los artistas consagrados y los creadores que surgieron en la escena plástica de 1950 a 1990. El objetivo es abrir el diálogo y que las y los visitantes puedan externar sus impresiones, sentimientos e interpretaciones.

La muestra se compone de 150 obras de Joy Laville, Lilia Carrillo, Graciela Iturbide, Lorraine Pinto, Francisco Corzas, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros, Raúl Anguiano, Cordelia Urueta, Enrique Guzmán, Magali Lara y José Luis Cuevas, entre otros; y forma parte del 60 aniversario del MAM.

La exposición se divide en tres ejes temáticos: Escuela Mexicana de Pintura vs. Arte joven, el cual se centra en el cuestionamiento al discurso conceptual y plástico sustentado por la Escuela Mexicana de Pintura por parte de artistas que promovían una apertura hacia temas alejados de una ideología nacionalista.

Confrontación aborda los debates sobre los espacios institucionales del arte ante las nuevas propuestas plásticas en los años sesenta, setenta y ochenta. Eventos como Confrontación 66, el Salón independiente, Exposición solar y Nuevas tendencias, entre otros, así como la Ruptura y otros movimientos artísticos, aparecen en la muestra colectiva.

Finalmente, Contra la autoridad enfatiza que el MAM ha sido protagonista de experiencias artísticas que se enfrentaron a la tradición modernista y destaca el papel relevante que tuvo el museo en la evolución del arte mexicano.

El poeta y crítico mexicano Octavio Paz recordaba las peleas entre los viejos y los nuevos artistas mexicanos de esta forma: “Combatí por la libertad del arte cuando los dogmáticos y las diaconisas delirantes distribuían anatemas y excomuniones como pan maldito; defendí a Tamayo, a Gerzso y a los otros artistas independientes cuando los cuestores y los censores con su tropa de alguaciles y alguacilas los amenazaban con el sambenito y la coraza de los herejes y los relapsos; me negué a confundir la bandera tricolor con la pintura y a los catecismos del realismo socialista con la estética”.

Añade: “Fue una pelea solitaria, pero a la mitad aparecieron aliados inesperados: Alberto Gironella, José Luis Cuevas y, un poco después, los pintores que surgieron hacia 1960. Esta nueva generación tuvo la fortuna de encontrar un crítico generoso e inteligente: Juan García Ponce. Desde entonces hemos sido testigos de muchos cambios. No los apruebo todos. Incluso, lo confieso, algunos me aterran”.

El Museo de Arte Moderno se ubica en Paseo de la Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. Abierto de martes a domingo de 10:15 a 17:45 horas.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More