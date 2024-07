El Museo De Arte Moderno Prepara Su Slam De Improvisación En Pugna

Enter Your Email to Unlock This Article



Una competencia que implica a la voz, el cuerpo y la ciencia como punto esencial para su desarrollo se llevará a cabo dentro del Slam de improvisación En pugna, en torno al arte moderno, que se realizará el miércoles 31 de julio a las 19:00 h, en el Museo de Arte Moderno (MAM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), con la participación de Ciencia Slam.

El evento se inscribe en el programa Noche de Museos y la exposición En pugna del recinto museístico, integrada por tres ejes temáticos: Escuela Mexicana de Pintura Vs. Arte Joven, con las disputas de artistas que promovían temas alejados de la ideología nacionalista; Confrontación con los debates sobre los espacios institucionales del arte ante las nuevas propuestas plásticas; y Contra la autoridad, con acciones performáticas sobre experiencias artísticas que se enfrentaron a la tradición modernista.

“Esta actividad es parte del programa público del museo y busca continuar de una manera lúdica y contemporánea la idea del debate, las discusiones y los diálogos que se han dado en la escena artística de nuestro país, en este caso apelamos a hacer un slam, un evento de improvisación en el cual hay una celebración a través de la palabra”, comentó en entrevista, Brenda Caro, integrante del recinto del Inbal.

Explicó que el evento estará a cargo de Ciencia Slam, un grupo integrado por jóvenes que han trabajado este tipo de actividades, vinculándolas con temas de ciencia, arte y cultura. “Ciencia Slam ha abierto una convocatoria a través de sus redes para los que deseen participar. A partir de la exposición En pugna, ellos detonarán algunos puntos, motivos o palabras con las cuales van a jugar. “El slam es un juego de improvisación en el cual se tienen tres minutos aproximadamente y en el que, a partir del tema o el motivo a trabajar, se improvisa y desarrolla un juego de réplica en donde el público decide cuál es la rima ganadora”, señaló la promotora.

Afirmó que la improvisación ha sido un medio que muchos artistas han recurrido para la composición artística. “Ha sido un recurso mucho más utilizado en otras disciplinas artísticas, como la danza, la música y las artes escénicas, pero también en las artes visuales ha habido momentos en los cuales la improvisación ha sido un elemento y materia a partir de la cual jugar para hacer una estructura compositiva”.

