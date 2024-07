El Museo De Arte Moderno Llama Al Público A Crear Poemas Inspirados En Los Motivos Artísticos Del Pintor John Golding

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



En el marco de la exposición John Golding: De México a Londres se llevará a cabo el 3er Slam de poesía Anatomías del color, el viernes 19 de julio a las 13:00 h en el Museo de Arte Moderno (MAM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

La actividad será conducida por Sara Raca, quien apoyará y animará al público a crear poemas inspirados en dos de los motivos creativos del pintor John Golding: el color y el cuerpo, para explorarlos a través de la palabra y la rima, repensándolos desde las identidades de los propios participantes.

Cada uno tendrá tres minutos para declamar, leer o improvisar, quienes a través de los torsos y diversas figuras que forman parte de la retrospectiva de John Golding experimentarán el llamado subgénero de la poesía escénica: el Slam. Habrá premios para los tres primeros lugares.

En el Slam se permite la espontaneidad única y diferente, a partir del bagaje cultural de quien la ejerce. Serán varias las herramientas en las que se apoyarán los participantes, como: teatro, baile, voz, performance y rap, entre otros.

El uso del color en John Golding es sumamente importante en varias de sus obras, dentro de su trayectoria en el hard edge utilizó los colores definidos y perfectamente delineados, por ejemplo, en la obra C(m.m)III se aprecian las tonalidades amarillas, azules y rojas.

John Golding (1929-2012) fue uno de los mejores pintores abstractos del siglo XX a nivel mundial, pero es más conocido como historiador, crítico y curador de arte. Nació en Inglaterra, aunque fue criado en México.

La muestra concluye el 28 de julio, en la cual se pueden apreciar tres periodos de Golding, el primero la figuración; el segundo la abstracción (hard edge) y el último la abstracción lírica absoluta.

Sara Ramírez, conocida como Sara Raca, estudió psicología en la Universidad de Guadalajara y cursó el diplomado en Escritura creativa en la Universidad del Claustro de Sor Juana; ha participado en festivales nacionales e internacionales de Slam de poesía.

Asimismo, ha participado en talleres y laboratorios de poesía experimental y poesía en voz alta en centros culturales, centros penitenciarios, espacios públicos y comunidades rurales. Ha realizado proyectos de teatro popular y de poesía para adolescentes y adultos, además de publicar en diversas antologías mexicanas y revistas; su poemario Tejidos del aire se encuentra disponible en la red.

El Museo de Arte Moderno se ubica en Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. Abierto de martes a domingo de 10:15 a 17:45 h.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.