El Museo De Arte De Ciudad Juárez Realizará Ciclo De Charlas Con Creadores Y Creadoras Emergentes De La Frontera

El Museo de Arte de Ciudad Juárez presentará la primera edición del Encuentro de Creadores Emergentes con la charla ¿Gestor cultural por accidente o por decisión?, en el cual participarán Nayeli Hernández y el colectivo Tres Arpías, integrado por Alexia Apodaca, Pilar García y Aarón Barrios, con la moderación de Angélica Pérez, el viernes 12 de julio a las 19:00 h en el recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Las participantes compartirán sus experiencias como creadoras emergentes en el ámbito artístico y cultural de la frontera. Por medio de esta charla abordarán desde el surgimiento de sus ideas y lo que involucra un proyecto autogestivo, las diferentes dinámicas que han aplicado en comunidad y hacia dónde visualizan el futuro de sus proyectos.

La charla desarrollará el concepto de museo como puente y generador de vínculos para la comunidad artística fronteriza. Asimismo, brindará la oportunidad a quienes quieren compartir sus procesos de emprendimiento.

El Encuentro de Creadores Emergentes es una oportunidad única para conectar con el talento de diversos creadores, explorar nuevas perspectivas y celebrar la diversidad artística. Asimismo, fomentar una comunidad analítica y crítica para el desarrollo de proyectos culturales.

En esta primera charla, Nayeli Hernández hablará de su proyecto Dibujar es un ritual y Tres Arpias compartirán sobre sus procesos creativos y artísticos, de autogestión y de producción.

Nayeli Hernández cursó la Licenciatura en Artes Visuales (UACJ). Su trabajo ha sido expuesto en el Museo de Arte de Ciudad Juárez y en el Museo Sebastián, en Chihuahua, Chihuahua. También ha participado en diversas exposiciones colectivas en Ciudad Juárez, El Paso TX, Ciudad de México y Aguascalientes.

En su obra busca transformar sus impulsos instintivos en imágenes, reflexionando sobre sí misma y sobre los espacios que habita desde la vulnerabilidad. Sus líneas de trabajo son: dibujo, grabado, pintura, instalación y arte urbano. Forma parte de Bravas, una colectiva de artistas fronterizas enfocado en gráfica urbana. El Colectivo Tres Arpías nació como una plática entre amistades y está conformado por Pilar García, Alexia Apodaca y Aarón Barrios, artistas multidisciplinarias radicades en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Uno de los intereses del colectivo, además de la difusión de sus piezas, es crear ambientes seguros en donde la comunidad artística, de trayectoria y emergente, pueda construir vínculos con otros artistas y con nuevos espacios dispuestos a la difusión de la cultura. Alexia Apodaca señala que en su práctica artística se dedica a explorar diversos aspectos, desde lo familiar hasta lo social, partiendo desde su propia experiencia, utilizando diversos medios, como dibujo, video, ilustración y mix media.

Pilar García es artista mexicana que enfoca su trabajo en el entorno social, la memoria, lo cotidiano y el paisaje urbano a partir de su visión como individuo. Su obra funciona como una red para interactuar con el espectador y generar un diálogo entre artista, obra y quien observa.

Aaron Barrios/ Roana Rabrois es estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales por la UACJ, enfoca su trabajo en la fotografía experimental y fotografía análoga, haciendo cruces con técnicas mixtas entre gráfica, escultura y performance.

