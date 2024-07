El Museo De Arte De Ciudad Juárez Presenta álbum Musical El Tiempo Según Mistral, De Three Flavors

Get Access To Every Broadway Story



El Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) es sede de exposiciones de grandes artistas plásticos nacionales e internacionales, además de que su oferta cultural integra una amplia programación de eventos artísticos, culturales y multidisciplinarios para el disfrute del público que lo visita.

Bajo este esquema de trabajo, el espacio museístico ofrecerá la actividad Voces entre la poesía y el rap, el sábado 27 de julio, a partir de las 18:00 h. Dicha actividad es coordinada por Roberto Carlos Medina Herrera, Sofía Corral y Celia Aguilar (Three flavors) e incluye la presentación del álbum musical El tiempo según Mistral, a cargo de Estrella del Valle y Daniel Malaquías, bajo la moderación de Coni Gutiérrez.

El álbum reúne 15 piezas entre las que se encuentran El arte de perder feat pok37 & Dj surreal, Rose: una reinversión, Estéticas, Calidoscopio, Metafísica, Henka, Nebulosa Andrómeda Feat McVera, Barras sangrantes, El tiempo según Mistral Feat McVera y Delicious Sunrise Feat Lengua.

La segunda parte el programa contempla el performance Voces entre poesía y rap en el que participan algunos artistas locales, incluyendo la banda Jazzsingers, el saxofonista Erick Marina y los poetas Rubén y Carlos Arcadio, además de Estrella del Valle.

Roberto Carlos Medina Herrera es licenciado en Filosofía y maestro en Literatura en Español por la UTEP. Formó parte del equipo de coordinación del congreso anual de Literatura Mexicana bajo la dirección de diversos docentes, como Bernardo Jáuregui y Willivaldo Delgadillo.

Actualmente es tutor y maestro auxiliar, así como coordinador de actividades en campamentos de verano que se realizan en las comunidades de El Paso. Retomó el rap hace tres años bajo el nombre Three flavors, apoyado por el sello independiente Vertebral Ent. Sofía Corral es rapera y maestra en Educación por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, extensión Nuevo Casas Grandes, mientras que Celia Aguilar es escritora (spoken Word) con más de 10 años de experiencia, además de ser trabajadora social e historiadora en la ciudad de El Paso.

La entrada es gratuita y el recinto se encuentra en Av. Lincoln y Coyoacán s/n, Zona Pronaf, Ciudad Juárez, Chihuahua, 32315.

