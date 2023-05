El Museo De Arte De Ciudad Juárez Inaugura Exposición Multidisciplinaria AD2215: Una Evolución Forzada

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), presentan la exposición AD2215: Una evolución forzada, proyecto artístico de la creadora mexicana-estadounidense Haydee Alonso, curada por Miguel Vargas Gallardo. La inauguración se realizará el viernes 19 de mayo a las 19:00 horas y permanecerá hasta el 25 de junio en la Sala Antecámara de Proyectos del MACJ, perteneciente a la Red de Museos del Inbal, área dedicada al arte contemporáneo. La propuesta de Alonso, desarrollada a través de diferentes medios, como la fotografía, joyería, video y escultura, representan un escenario hipotético en la evolución del ser humano, explorando cómo los avances tecnológicos, además de las pandemias globales, han llevado a la extinción de la idealización o figuración de nuestros preceptos como los conocemos. Según la artista, "nos hemos regenerado en dos seres unidos; encontramos compañía en el aislamiento". Esta perspectiva interna genera una crítica personal sobre el futuro, las costumbres y enseñanzas que hemos desarrollado en las últimas épocas. Los avances tecnológicos recientes han disminuido la interacción humana, desde comprar alimentos por medio de aplicaciones, hasta su uso como medio de comunicación, así como la asistencia que provee la inteligencia artificial, además de las modificaciones de conductas o costumbres debido a las restricciones sanitarias a que obligó la pandemia. Todos estos elementos han modificado nuestra idea de coexistir en sociedad. Haydee Alonso es una artista multidisciplinaria cuya obra refleja su experiencia fronteriza. Completó su maestría en Joyería y Metal en el instituto Royal College of Art de Londres, Reino Unido; obtuvo una licenciatura en Bellas Artes con especialización en Metales y Escultura en la Universidad de Texas, en El Paso. Haydee ha exhibido en Rusia, Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Portugal y Estados Unidos, entre otros. Ha impartido charlas en instituciones a nivel nacional e internacional, incluyendo una conferencia TEDx, así como talleres en prestigiadas instituciones, como la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Estatal de Nuevo México, Wave Pool: un Centro de Arte Contemporáneo en Cincinnati, entre otras. También ha recibido patrocinios económicos que le han permitido explorar soluciones creativas para un espacio dividido. Actualmente, Haydee continúa desarrollando su obra artística y es profesora adjunta en la Universidad de Texas en El Paso, donde comparte su experiencia y conocimiento con una nueva generación de artistas.

