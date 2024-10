El Museo De Arte De Ciudad Juárez Impartirá El Taller Títeres Como Herramienta Didáctica Y Creativa

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), invitan a docentes y mediadores a participar en el Taller Títeres como herramienta didáctica y creativa, en el cual descubrirán cómo pueden enriquecer su práctica profesional, aportando diversidad y versatilidad en diferentes áreas, como la educación, la psicología, el trabajo social y la gestión cultural.

La sesión se llevará a cabo el próximo sábado 19 de octubre a partir de las 14:00 h. El cupo es limitado a 25 personas y las inscripciones se deberán realizar mediante correo electrónico: macjservicioseducativos@inba.gob.mx.

El taller será impartido por Jesús Chuy García, de Títeres La Charca, un titiritero con amplia experiencia en el uso de estos materiales como medio educativo y creativo. Como producto final se elaborará un títere autorretrato.

Chuy García es director y fundador del Teatro de Títeres La Charca, que ofrece espectáculos, talleres, fabricación de títeres, lo mismo que diseña y ejecuta intervenciones socioculturales para la educación.

Desde muy joven se interesó por aportar a la transformación de la sociedad por medio de la educación informal, especialmente a través del arte. En 2004 comenzó a especializarse dedicándose al mundo de los títeres, convencido de que representan una herramienta poderosa para estos fines, tanto lúdicos como educativos.

Ha tenido la oportunidad de realizar producciones en colaboración con artistas de otras disciplinas artísticas, como pantomima, cuentacuentos, música y ópera, y ha colaborado con: Unicef, Museo de la Revolución en la Frontera, Museo de Arte de Ciudad Juárez, Gobierno del estado de Chihuahua, Universidad Autónoma de Cd Juárez, Arte en el Parque, AC, Asociación de Padres de Personas con Necesidades Especiales, AC.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More