El Museo De Arte Carrillo Gil Se Mantiene Vivo En Sus Primeros 50 Años

Para celebrar el 50 aniversario del Museo de Arte Carrillo Gil, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura abrieron las puertas del recinto a un público interesado en conocer cuatro propuestas artísticas contemporáneas: Atravesar el tiempo. Memorias y presentes de la Colección Carrillo Gil; Siqueiros y los artistas americanos; Proyectar un museo. Fondo Arquitectónico de Augusto H. Álvarez y Una historia con muchas notas al pie.

La directora general del Inbal, Dra. Lucina Jiménez López, reiteró su agradecimiento a la familia Carrillo Gil al integrar una colección con un profundo sentido público, “con el deseo de que las y los mexicanos pudiesen tener la posibilidad de relacionarse con los mejores exponentes artísticos del arte moderno mexicano”.

En la inauguración realizada la noche del viernes 2 de agosto de 2024 estuvieron presentes la subdirectora general del Patrimonio Artístico Inmueble, Dolores Martínez Orralde; Gabriela Sáenz Carrillo, nieta de Carmen Tejero y Alvar Carrillo Gil e integrante de la AAMACG, y la coordinadora nacional de Ares Visuales, Lluvia Sepúlveda, y la directora del recinto, Marisol Argüelles.

En un ambiente festivo que congregó a un desorbitante público emocionado por ingresar al recinto de la Red de Museos del Inbal, entre jóvenes y adultos; amigos del museo, artistas, curadoras, diseñadores, editoras, museógrafos, pedagogas y gestores, ahí la titular del Inbal consideró especial este día, al celebrar medio siglo de un museo que “da un ejemplo en los momentos en que el mundo debate cuál es el lugar, cuál es la mejor manera de pensar un museo”.

Destacó la presencia de Gabriela Sáenz Carrillo, quien ha sido el vínculo con el Instituto y dijo que su acompañamiento y vigilancia “nos recuerdan que este museo Carrillo Gil tiene su nombre en honor a una de las familias que más contribuyeron a fortalecer el arte mexicano en su tiempo, pero sobre todo para tener un museo cuya arquitectura es parte de este mismo legado. Las exposiciones que inician este aniversario 50 son parte de una manera de asumir esta contemporaneidad del arte moderno mexicano”.

Antes de recorrer las exposiciones, la titular del Inbal dijo que esta mitad de siglo es un preparativo de los próximos 50 años: “Es una acción colectiva que habremos de afrontar de manera firme, y convencidos de que esta es la casa del arte mexicano, legado de la familia Carrillo Gil y lugar de experiencia en esta visión contemporánea de los museos. Hoy nos da gusto haber cumplido, devolverle al Carrillo Gil su vocación de respeto en esa colección que es un tesoro del arte mexicano”.

En tanto, Gabriela Sáenz mencionó que en 50 años de existencia "quizá miles de vidas han visto marcada su esencia gracias a este espacio. Un edificio diseñado por sueños y logrado con gran esfuerzo de quienes lo imaginaron y lo construyeron. Los cuadros están de fiesta hoy, pero este lugar no sería nada sin las personas más necesarias e imprescindibles, quienes han sido parte de la familia del Museo de Arte Carrillo Gil, todos y cada uno de los trabajadores y colaboradores de este museo desde 1974 hasta la fecha".

Cabe señalar que las exposiciones que se presentan en el recinto de avenida Revolución 1608 estuvieron bajo la curaduría de Tatiana Cuevas, Renato González Mello, Mauricio Marcin, Isabel Sonderéguer y Julia Pérez, y que están dedicadas a celebrar cinco décadas de actividades del recinto en el que se han dado a conocer propuestas artísticas contemporáneas nacionales e internacionales.

En estas exposiciones las y los visitantes podrán apreciar el propósito del coleccionista Alvar Carrillo Gil cuando reunió el acervo que conformó y legó al museo con la intención de resguardarlo, exhibirlo y hacerlo público, resultado de un proyecto curatorial colectivo que busca actualizar la relación entre el público y la colección que dio origen a este recinto.

A partir de nueve núcleos temáticos –Los espacios del coleccionista; Caballos, jinetes, máquinas; De la invención al muro; La poética de la escena; El horror, lo oculto y lo maravilloso; El trópico y sus fisuras; Ciudades y metrópolis; y Desplazamientos y migraciones–, Atravesar el tiempo propone un recorrido en el que se dé cuenta de las primeras adquisiciones del Dr. Carrillo Gil, así como la concepción de un espacio diseñado exprofeso para albergar y exhibir su colección.

El Museo de Arte Carrillo Gil se encuentra en avenida Revolución 1608, en San Ángel. Horario de atención: martes a domingo de 10:00 a 18:00 h.

