El Museo Casa Estudio Diego Rivera Y Frida Kahlo Mostrará El Lado Científico En La Obra De La Pintora Mexicana

En el contexto de la exposición Kahlo sin fronteras, que actualmente exhibe el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo (Mcedryfk), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), se hablará sobre el aspecto científico en la obra de la pintora mexicana y su interés en la medicina, durante la conferencia Con el corazón abierto. De Babilonia a Coyoacán con el Dr. Farill y Frida Kahlo, la cual será impartida por el Dr. Roberto Richheimer, el miércoles 31 de julio, a las 17:00 h, como parte de la Noches de Museos.

Como se sabe, el interés de Frida Kahlo por la medicina surgió durante su juventud, momento en que se inclina por estudiar esta disciplina, pero, debido al accidente que sufrió, tuvo que desistir. Esta conferencia, por un lado, hablará sobre la amistad que Frida mantuvo con el Dr. Juan Farill, quien la operó de la columna en diversas ocasiones y a quien le obsequió la pintura Autorretrato con el Dr. Farill, en agradecimiento por su labor médica.

Por otro lado, profundizará en el tema del corazón abierto, una condición congénita que fue explorada por la pintora a través de sus obras. La charla tendrá como punto de partida el libro Anatomía completa del hombre con todos los hallazgos, nuevas doctrinas y observaciones raras y muchas advertencias necesarias para la cirugía, de Martín Martínez.

Esta publicación, realizada en Madrid y que data de 1757, es parte de la exposición, porque fue un obsequio que la artista hizo al Dr. Farill, acompañado por una dedicatoria muy singular, firmada el 24 de junio de 1951: “Queridísimo Dr. Juanito Farill: Para que se ría un rato con esta “Anatomía” surrealista. Guárdela con el cariño de Frida”.

Entre las páginas de este libro se examina la anatomía femenina y masculina, así como el funcionamiento de los órganos vitales, entre los que se pueden consultar las investigaciones sobre el corazón. Entre las rarezas que describe el autor se encuentra el corazón expuesto, que comenta haber visto en el caso de un niño, cuyo esternón estaba abierto. No solamente se encuentra este caso como una rareza, en este libro hay más anotaciones que denotan casos poco frecuentes en la ciencia médica hasta ese momento.

El corazón abierto, condición congénita cuyos reportes más antiguos se encuentran en una tablilla cuneiforme de la antigua Babilonia, es un tema que no solo aborda el libro obsequiado por Frida a su doctor, sino que también exploró en su obra, como en la emblemática pieza Las dos Fridas, actualmente expuesta en el Museo de Arte Moderno, donde denota esa influencia e interés por la medicina.

El Dr. Roberto Richheimer compartirá sus conocimientos e intereses en torno a este libro y la visión de tres médicos: el autor, Martín Martínez, quien vivió en el Madrid del siglo XVIII; el Dr. Farill, en el México del siglo XX y el Dr. Richheimer en la actualidad. Este paso histórico estará unido por la figura de Frida Kahlo y la particular visión que plasmó en sus obras sobre el tema.

El Dr. Farill estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, de 1919 a 1925. Trabajó en la misma facultad y en el Departamento de Salubridad Pública, así como en el Hospital General, donde fue jefe del Servicio de Ortopedia.

Cabe destacar que el propio doctor requería el uso de muletas, por lo que sus investigaciones y estudios los centró en la atención a personas con movilidad limitada y obtuvo la beca Guggenheim que le permitió diseñar aparatos ortopédicos para mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Perteneció a varias sociedades científicas mexicanas y extranjeras e ingresó a la Academia Nacional de Medicina el 3 de enero de 1940, como socio de número, en la sección de Ortopedia y Cirugía de Huesos y Articulaciones.

El Dr. Roberto Richheimer Wohlmuth es médico especialista en Pediatría del Centro Médico ABC. Se formó como médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también realizó la especialidad en Pediatría, además cuenta con una subespecialidad en Anestesiología Pediátrica.

Como da cuenta la exposición Kahlo sin fronteras, a través de las fotografías de Juan Guzmán de 1950, y las que realizó Raúl Anaya entre 1953 y 1954, fue en el Centro Médico ABC donde Frida Kahlo permaneció hospitalizada en distintas ocasiones.

La conferencia será moderada por la coordinadora de Proyectos y Patrocinios de los Museos Frida Kahlo y Diego Rivera Anahuacalli, Ximena Jordán, como una manera de estrechar los vínculos entre estos museos, cuya vocación y misión es la reflexión y divulgación de la obra y trayectoria de Frida Kahlo. También estas instituciones se reúnen para conmemorar el 70 aniversario luctuoso de la pintora, cuyo deceso ocurrió el 13 de julio de 1954.

