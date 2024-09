El Museo Casa Estudio Diego Rivera Y Frida Kahlo Invita A Crear Juguetes Tradicionales De Cartonería

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) llevarán a cabo el recorrido/taller denominado Recreo artístico en la Casa Estudio de Frida y Diego el viernes 27 de septiembre de 10:00 a 14:00 h en el recinto anfitrión.

Con el objeto de acercar al público estudiantil de 6 a 15 años de edad, se invita a realizar un registro previo en el correo: medr.pedagogia@inba.gob.mx, y participar en el taller que tiene un cupo limitado a 15 lugares y un costo de recuperación de 200 pesos.

María de Lourdes Sánchez Corona, responsable del área de Vinculación Educativa del recinto, comentó que se realizará una visita al museo para que los participantes puedan acercarse, identificar y disfrutar de las colecciones de judas, muñecas o toritos que se tienen en el Mcedryfk, que Diego Rivera reunió en su momento, para que sirvan de inspiración y realizar los tres juguetes programados: una muñeca, un charro y un torito.

Con estas actividades se busca reflexionar sobre la importancia que Rivera les otorgaba a estos objetos, como una condensación de arte popular mexicano, que usaba como motivos en sus pinturas o murales.

Detalló que antes del taller se proyectará un video en el que se explica el valor cultural y artístico de estos objetos, los cuales sirvieron de inspiración para Rivera, y se ofrecerá una explicación sobre las diversas técnicas de cartonería.

“Queremos aprovechar que el último viernes de cada mes los niños, las niñas y los jóvenes tienen un día de descanso por el Consejo técnico de la SEP, de tal manera que buscamos utilizar este día para ofrecer la visita-taller”.

Agregó que en esta ocasión se abordará el tema de los juguetes típicos populares mexicanos, y en octubre corresponderá a las máscaras y calaveras tradicionales para el Día de Muertos, mientras que la tercera y última sesión se llevará a cabo en noviembre con el tema de las tradicionales piñatas que ensalzan el espíritu navideño.

“Estas actividades —señaló Sánchez Corona— no solamente nos acercan a este público escolar, también ofrecen un fortalecimiento de nuestra identidad y de nuestra cultura popular, tan rica en símbolos y tradiciones que nos llenan de orgullo”.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo se ubica en Altavista y Diego Rivera s/n, colonia San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón. Abierto de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h.

