El Inbal Lleva El Arte Del Canto A La Preparatoria Núm. 7 Ezequiel Chávez

El arte del canto del programa Música Inbal en tu escuela llega a la Escuela Nacional Preparatoria núm. 7 Ezequiel Chávez, el viernes 30 de agosto a las 11:00 h, con música de Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, María Grever, Georges Bizet, Federico Moreno Torroba y Agustín Lara, entre otros.

El concierto será interpretado por la soprano Eugenia Garza, el tenor Luis María Bilbao, el barítono Guillermo Ruiz y el pianista James Demster, con los comentarios del maestro Alfonso Navarrete.

El programa reúne composiciones de Giacomo Puccini (1858-1924); Georges Bizet (1835-1875); Giuseppe Verdi (1813-1901); Franz Lehar (1870-1948); Federico Moreno Torroba (1891-1982); Pablo Sorozábal (1897-1986); María Grever (1884-1951); Agustín Lara (1897-1970) y Alfonso Esparza Oteo (1897-1950). Interpretarán O, mio Babbino caro, aria para soprano de la ópera de Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini; Canción del toreador, aria para barítono de la ópera Carmen, de Georges Bizet; La Donna è Mobile, aria para tenor de la ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi; Ninfa hechicera, romanza para soprano de la opereta La viuda alegre, de Franz Lehar; Los vareadores, romanza para barítono de la zarzuela Luisa Fernanda, de Federico Moreno Torroba.

Y continúa con Romanza de Leandro de la zarzuela La tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal; Cuando vuelva a tu lado —para soprano—, de María Grever; Cuerdas de mi guitarra —para barítono—, de Agustín Lara; Dime que sí —para tenor—, de Alfonso Esparza Oteo; Libiamo, libiamo, dúo para soprano y tenor de la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi. La soprano Eugenia Garza formó parte del Young Artist Program de la Washington Opera de 2002 a 2004. Debutó profesionalmente con el papel de Mimi en La Bohème en 1998. Ha interpretado papeles con las compañías de ópera de Washington, Florida, Connecticut, México, Guatemala, Lisboa, Budapest, Grenoble, Lyon, Buenos Aires, Montevideo y Sao Paulo. En 2001 fue una de las ganadoras de Operalia, concurso de Plácido Domingo. En México ha cantado con las principales orquestas sinfónicas. Asimismo, estelarizó la primera ópera escenificada en Emiratos Árabes en una producción de Aída. Luis María Bilbao nació en Bilbao, España. Durante cuatro años fungió como tenor principal de la Compañía Lírica Nacional de España. Fue becado en México por la Fundación Pablo Casals. Cantó en la Compañía Nacional de Ópera de México y fue miembro de la Ópera Nacional de Israel y del Teatro Nacional de Santo Domingo. Ha actuado en escenarios de México, como el Palacio de Bellas Artes, y en Estados Unidos, en el Carnegie Hall de Nueva York, así como en Texas y California. Pertenece a Cantantes Solistas de Bellas Artes. Guillermo Ruiz estudió con Rufino Montero, Manuel Peña y Ricardo Sánchez, y de forma paralela en la agrupación coral Solistas Ensamble del Bellas Artes: Debutó como solista con el Réquiem, de Verdi. Forma parte del grupo Cantantes Solistas de Bellas Artes, cuya labor primordial se centra en presentar el ciclo El arte del canto en instituciones educativas a nivel bachillerato.

El pianista James Demster se graduó en la Universidad de Central Florida, que le otorgó la doble licenciatura summa cum laude en oboe y piano, y posteriormente recibió el grado de maestría en Piano por la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Ha actuado como director concertador de la Compañía Mexicana de Zarzuela Domingo-Embil en presentaciones con Plácido Domingo en Puebla y con Rolando Villazón en el Auditorio Nacional. Dentro del Inbal ha sido pianista preparador de la Compañía Nacional de Ópera, director titular del Coro del Teatro, del Coro de Madrigalistas y de Solistas Ensamble de Bellas Artes. Es maestro de la Escuela Superior de Música.

Alfonso Navarrete es originario de Sonora. Estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, y posteriormente fue alumno de Giuseppe di Stefano. Debutó en el Palacio de Bellas Artes como Alfredo en La Traviata, de Verdi, y cantó con la Compañía Nacional de Ópera de Bulgaria. Se ha presentado en México, Estados Unidos y Sudamérica al lado de figuras como Gilda Cruz Romo, Winifred Faix Brown, Juan Pons y otros. Recibió la medalla al Mérito Artístico del Conaculta y el Inbal; es integrante del grupo Cantantes Solistas de Bellas Artes.

