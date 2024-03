El Inbal Felicita A Estudiante Por Tesis Que Rompe Paradigmas De Identidad De Género En La Danza

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Yael Alejandro Frutis Guerrero, estudiante de la Escuela Nacional de Danza Folklórica (ENDF) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), presentó su examen profesional para obtener el grado de la Licenciatura en Danza Folklórica con la tesis Travestismo folclórico. Análisis vivencial y performativo desde unx cuerpx trans en la danza folclórica mexicana.

En la ceremonia, realizada este viernes 15 de marzo de 2024 en el Auditorio Josefina Lavalle de la institución educativa, los integrantes del sínodo aprobaron por unanimidad y sugirieron la publicación de la tesis.

“La investigación tiene como punto de partida un diario personal en donde reúno todas aquellas reflexiones y cuestionamientos que surgen a partir de mi conocimiento como identidad trans y no binarie que se profesionalizó en danza, en un lenguaje y técnica que, para su escenificación, impera en su esencia nacionalista la representación de papeles de género, permeada de normas y disciplinas corporales que replican una educación cis-heteronormativa y patriarcal de cómo ser hombre y mujer”, precisó el estudiante.

Yael Frutis explicó durante la presentación de su tesis, la cual tuvo como objetivo general desarrollar el travestismo folclórico como noción de análisis que deconstruya sistemas de representación que, a su vez, implican actos de discriminación escénica y dancística. “En este caso, el sistema binario sexo-género, como narrativa y normativa corporal única en la escenificación de la danza folclórica mexicana, a través del análisis de dos obras vivenciales”.

Además, como puntos específicos, la investigación estuvo enfocada en abrir y expandir las posibilidades de experimentación y escenificación de la danza folclórica mexicana a partir de las vivencias y el locus corpóreo trans. “Evidenciar la imposición binaria de género en la ejecución y escenificación de la danza folclórica mexicana, fundamentadas desde la representación hombre-masculino y mujer-femenina para abrir el campo de exploración y escenificación con y a partir de la técnica de la danza folclórica.

“Quiero creer que en la danza, a partir de esto y de muchas otras propuestas escénicas, epistemológicas y teóricas que estén por venir, sea un lugar en donde exista la exploración, más que la necesidad, de una representación de una sociedad ya no vigente al cien por ciento. Deseo que en la danza folclórica no se piense que Jalisco se representa solo con mujeres con faldas y hombres con sombreros, quiero creer que en su momento la danza folclórica va a enseñar un lenguaje y una técnica que todas las personas puedan aprender y que sea un lenguaje abierto”.

En la presentación del examen profesional de Yael Frutis, la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, quien invitó al estudiante a no desistir en lo planteado en su investigación y tarea dentro del campo de la danza folclórica. “Hoy es un día muy especial Yael, porque estás colocando una conversación en el espacio en donde ha de ser escuchado y dialogado, y creo, en un momento muy puntual, porque nunca como ahora la cuestión de la biopolítica es más relevante”.

Comentó que en un momento en el cual las transformaciones que se están viviendo en nuestra sociedad son de toda monta y la reflexión compartida tiene el gran poder de estar realizada desde la más profunda conciencia de la subjetividad, “y cuando esa subjetividad propia que se pone en tensión, la que se cuestiona, la que se reflexiona, implica un acto de mucha valentía y, al mismo tiempo, de una resistencia consciente que implica la posibilidad no solo de la autoliberación, sino la liberación de quienes te escuchamos, de quienes estamos siendo partícipes de este momento”.

La titular del Inbal expresó: “No renuncies, porque si estás hablando de la posibilidad de la danza, hay que hacerlo... Celebro que lo hagas desde una mirada social, es decir que tu subjetividad no te impida entender el contexto desde el cual se está dando y hacerlo además desde una búsqueda para el bien común. Lo que estás haciendo no solo abre la posibilidad de fisura, sino de resquebrajar aquello que hay que resquebrajar para construir otra posibilidad de la danza.

“La cultura no es un espacio neutro y tiene sus plagas, como el racismo y el sexismo, y abordas temas que son de una complejidad enorme. Estamos en un momento de gran transformación y con esta tesis le están dejando una gran tarea al Inbal, porque estas fisuras se tienen que ampliar para convertirse en realidades transformadoras”, dijo.

Indicó que esta tesis abre una fisura para construir otra posibilidad de la danza, y recordó que cuando Yael Frutis quiso renunciar a la escuela para buscar a su hermano desaparecido, de haberlo hecho, su madre habría perdido a otro hijo, el que está construido desde, para y por la danza.

Al felicitar a Yael Frutis por su grado de Licenciatura, Margarita Tortajada, presidenta del sínodo, comentó las diversas tesis que reflexionan el tema de género dentro de la danza y le recomendó no seguir las líneas institucionales si no está de acuerdo con ellas y no quedarse solamente en una tesis donde muestra su deseo, sino la realidad. “Muchas felicidades por haber concluido tu tesis, por haber elegido este mundo de reflexiones, por crear una categoría de análisis, aplicarla y porque tu tesis nace de la experiencia”.

En su intervención, Juan Carlos Palma, secretario del jurado, afirmó que la tesis de travestismo folclórico pone el dedo en la llaga desde muchos lugares, porque te hace cuestionar muchos de los privilegios que seguimos teniendo los que están del lado de la academia y los que se enuncian como varones, independientemente de las preferencias sexuales. También para cuestionarnos lo que estamos haciendo y replicando en la escena artística mexicana. “Como trabajo, me parece que sienta las bases para entender y empezar a abrir nuevos caminos”.

Alonso Alarcón, vocal del sínodo, subrayó que el giro performativo que da Yael desde su experiencia situada como persona trans no binaria a la categoría de travestismo folclórico, propuesta en su tesis de licenciatura, emerge de otra necesidad.

“Responde a imágenes que, como lo he señalado en otras ocasiones, arden en lo más profundo de la piel, de los cuerpos y de nuestra humanidad. La génesis del travestismo folclórico que Yael defiende el día de hoy, aquí de cuerpo entero, atiende a la sobrevivencia como persona trans no binaria frente a esa violencia sistémica enraizada en México”, agregó.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.