El Inbal Dedica Homenaje A La Música Contemporánea De Las Comunidades Originarias Con El Concierto Niman Axkan

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, rinden homenaje a la música contemporánea de las comunidades originarias con el concierto Niman Axkan (Ahora mismo), el cual se realizará el sábado 10 de agosto a las 19:00 h en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Bajo la dirección artística de Felipe Pérez Santiago, en dicha presentación participarán la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de Huejotzingo, Puebla, y el Vórtice Ensamble, con la participación del grupo mixe de música oaxaqueña Kujipy; la soprano que canta en lengua maya Victoria Amaro; el trompetista oaxaqueño Benjamín Kumantuk Xuxpë; la banda de death metal en náhuatl Xipe Totec; el músico tzotzil de rock progresivo Damián Martínez; y la rapera zapoteca Sótera Cruz.

La premisa de Niman Axkan es mostrar las distintas facetas de la música indígena de nuestro país, haciendo énfasis en lo que se está creando actualmente; la música que escuchan los jóvenes de las comunidades originarias y cómo la absorben y replican de acuerdo con sus tradiciones locales.

Esta actividad del Inbal que se sustenta en los ejes transversales de diversidad e inclusión hace un respetuoso homenaje a las culturas indígenas de México a través de la música en sus expresiones más contemporáneas, como el hip-hop, rock progresivo, death metal, jazz, música de cámara y más, escritas en lenguas originarias. También incorpora obras icónicas de la tradición de la música originaria de México con arreglos modernos hechos para Vórtice Ensamble y la Banda Sinfónica.

Para el Inbal y para el Palacio de Bellas Artes –dijo la coordinadora nacional de Música y Ópera, Mireille Bartilotti, en conferencia de prensa virtual-- es un honor participar en este proyecto, al que se le ha puesto todo el entusiasmo y la energía del Instituto para hacerlo realidad. Se trata de un concierto de música en el que están los distintos géneros de la música y el canto, contando en sus lenguas originarias lo que significan cada una de las comunidades de nuestro país, sus raíces, sus tradiciones, pero desde un punto de vista contemporáneo.

Quienes participamos en este evento –agregó— sentimos una gran emoción y encontramos un gran aprendizaje al colaborar en este proyecto, toda vez que se inserta en los grandes ejes de trabajo por los que lucha el Inbal, como la integración y comunión con los pueblos originarios de México, y la diversidad al propiciar la igualdad de género, raza y lenguajes en todos los rincones del país a través de las artes, en este caso de la música.

Ha sido una gran fortuna encontrar en este proyecto las tradiciones musicales de nuestro país, pero expresadas por los jóvenes a través del rap en lengua mixe, el hip hop en kiché, el rock metálico en náhuatl, es decir, la música que habla de tradiciones del país, pero en el lenguaje musical de los jóvenes, que nace desde lo más profundo de sus orígenes. Esperamos que este sea el primero de muchos proyectos similares, en conjunto, dijo Bartilotti.

Por su parte, el director artístico Felipe Pérez Santiago comentó que Niman Axkan es un proyecto que surgió en 2022 como una colaboración entre Vórtice Ensamble y la Red de Investigación de las Américas (Arenet), formando parte de un proyecto internacional llamado Coling, siendo una iniciativa de la Unión Europea para crear y compartir prácticas y experiencias de revitalización de lenguas indígenas en las Américas y lenguas minorizadas en Europa.

Nació propiamente –comentó-- en el marco de la proclamación del Decenio de las Lenguas Indígenas. Entonces se me invitó a escribir una obra, que fue Gudxe´Li (Te lo dije), y a la que invité a la soprano y rapera juchiteca Sotera Cruz, luego de investigar los archivos de las lenguas indígenas. El proyecto creció y lo que comenzó con una pieza se convirtió en este concierto que reúne 12 obras en las que participan grupos y solistas de las comunidades originarias de nuestro país, haciendo música tradicional, pero a partir de los nuevos lenguajes de la música.

El proyecto tuvo su estreno en el Complejo Cultural Los Pinos en la Ciudad de México para celebrar el Día Internacional de las Lenguas Indígenas en 2022 y, posteriormente, el mismo año se presentó con gran éxito en el Teatro de la Ciudad de Puebla y al siguiente en el Zócalo de Huejotzingo, Puebla. Ahora, dijo, llega este momento tan emotivo de llevar el concierto al mismo Palacio de Bellas Artes, por lo que sentimos un gran honor y privilegio tocar en el recinto más importante del arte en México, expresó Pérez Santiago.

En la conferencia virtual estuvieron también el maestro Israel Crisóstomo, director artístico de la la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de Huejotzingo; Luis Rodrigo González, coordinador de Vinculación Internacional de la Red de Ciudades del Aprendizaje de México; e Iván León Javier, director de Políticas Lingüísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, colaboradores en este proyecto musical, quienes coincidieron en la importancia de llevar a cabo este concierto y dar espacio de expresión a los jóvenes de los pueblos originarios en sus idiomas maternos.

El programa del próximo 10 de agosto lo conforman las obras: Baltiptsy (Las danzas de las tuzas), arreglo de Rodrigo Grillo Grillasca, con la banda Kujipy; La bruja, arreglo de Felipe Pérez Santiago; Canción a la Tierra, de Gerardo Aponte, en voz de la soprano Victoria Amaro; Ja Pujx (La nave), de Benjamín Kumantuk (arreglo de Pérez Santiago); Borbonicus, arreglo de Gerardo Aponte, con la banda Xipe Totec; Dios nunca muere, de Macedonio Alcalá; y Tradicionales mexicanas, con arreglo de Carlos Olvera Gutiérrez y dirección de Israel Crisóstomo.

En la segunda parte: El coco, son tradicional en arreglo de Carlos Gómez Matus; Xantolo, de Pérez Santiago, en voz de la soprano Victorio Amaro; Stsúmbeyel ta Yoótan Skolel Alnich´an (Raíces y alas), arreglo de Gerardo Aponte, con Damián Martínez en la guitarra eléctrica y voz; Gudxe´Li (Te lo dije), con Felipe Pérez Santiago y Sotera Cruz (obra comisionada por el America´s Research Network, en colaboración con el Inali); y el son tradicional Son de la mariquita.

Vórtice Ensamble ha participado en diversos festivales en México y Estados Unidos, entre ellos el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, los festivales EDC, Fusebox en Austin, EstaciónArte 4X4 y FIC.

Además, se ha presentado en eventos como la exposición Mexicráneos en el Ángel de la Independencia, la apertura del centro cultural Casa Milán, la inauguración de Tránsito de lo Sagrado en la Fundación Sebastián y la instalación multimedia Nekui para el Gallery Weekend 2019, y en recintos como Ex Teresa Arte Actual, el Centro Cultural Teopanzolco, el Centro Nacional de las Artes, el Teatro Metropolitan y el Palacio de Bellas Artes, entre otros.

La Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de Huejotzingo está integrada por 56 músicos instrumentistas de entre los 6 y 20 años, y es dirigida por Israel Crisóstomo Ávila. La Banda brinda espacios de integración entre las comunidades y su objetivo es propiciar y rescatar las tradiciones populares, lleva a cabo conciertos de gala y conciertos pedagógicos en el municipio de Huejotzingo, y en distintos lugares del país.

- Kujipy: Originarios de la cultura mixe, combinan la tradición de las bandas de viento oaxaqueñas con la música de los Balcanes y rap en lengua mixe.

- Victoria Amaro: Soprano dedicada a la música contemporánea mexicana que canta en lengua maya k’iche.

- Benjamín Kumantuk Xuxpë: Trompetista y compositor de la tradición ayuujk de Oaxaca, combina las tradiciones musicales de su comunidad con el jazz y la música electrónica.

- Banda Xipe Totec: Originaria de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, es un grupo de death metal con letras cantadas en náhuatl y con temáticas del pueblo mexica.

- Damián Martínez: Fundador y líder de la banda Sak Tzevul, la cual combina las tradiciones del pueblo tzotzil con rock progresivo.

- Sótera Cruz: Originaria de Juchitán, compositora y rapera conocida por hacer hip-hop en lengua zapoteca.

Felipe Pérez Santiago es compositor, director de orquesta y artista sonoro. Ha recibido galardones en Europa, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica, entre ellos los premios de Composición del Kronos Quartet, del IMEB en Francia, música para danza de la Fundación Onassis en Grecia, la Beca Betty J. Meyers en Washington, y diversos reconocimientos. Funge también como director musical y de orquesta de los Estudios Churubusco y como director concertador en este proyecto.

El concierto se realizará el sábado 10 de agosto a las 19:00 h, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Los boletos tienen costo de $160, $120, $80 y $60 y se pueden adquirir en las taquillas del recinto y a través de Ticketmaster. Para más información se puede consultar la página y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal.

