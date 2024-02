El Gobierno De México Entrega Los Premios Nacionales De Artes Y Literatura 2023

En representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, junto a la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, entregaron hoy los Premios Nacionales de Artes y Literatura 2023, en el Palacio de Bellas Artes.

El galardón es el reconocimiento que otorga el Gobierno de México con el objetivo de impulsar y difundir el trabajo de quienes mediante sus creaciones, producciones o trabajos docentes de investigación o de divulgación contribuyen a enriquecer el patrimonio cultural del país.

En la Sala Principal del máximo recinto cultural del país, recibieron los Premios Nacionales de Artes y Literatura, Beatriz Espejo Díaz, en Lingüística y Literatura; Claudio de Jesús Valdés Kuri, en Bellas Artes; José Manuel Valenzuela Arce, en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y Guillermo Velázquez Benavidez, en Artes y Tradiciones Populares.

La secretaria de Gobernación hizo una remembranza de la obra de quienes este día fueron reconocidas y reconocidos en las diversas categorías que engloba esta condecoración.

"Para nuestros cuatro galardonados de hoy, va una petición y una felicitación. La petición es que no dejen nunca de asombrarnos con la música de su obra. Desde la palabra, la expresión, la ciencia o el canto, nos demuestran lo que se ha buscado por el presidente López Obrador, a quien hoy tengo el honor de representar: Darle voz a aquellas y aquellos que no la tenían", expresó.

A su vez, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, dijo: “Son cuatro creadores con ideales, principios, pasión y tesón extraordinarios. Han roto barreras y superado obstáculos durante toda su trayectoria, este premio es el reconocimiento a toda una carrera que ahora los convierte en Creadores Eméritos del Sistema de Apoyos a la Creación, este sistema, antes Fonca, que tiene apoyos de manera constante; en el momento tenemos 2,253 beneficiarios vigentes y 66 de ellos son eméritos, de carácter permanente, mientras estén vivos tendrán un apoyo del Estado que agradezca sus carreras artísticas, mes con mes”.

Agregó que, así como los creadores han transformado su vida y la de otros a través del arte, así hay 443 Semilleros Creativos en todo el país, grupos de formación artística comunitaria donde niñas, niños y jóvenes están transformando su realidad.

“El panorama de la creación en México –continuó– rebasa por mucho el ámbito de un sistema, somos un país culturalmente sostenido, artísticamente vasto, bien representado en cada rincón de él. Sin duda, ustedes son muestra del crisol de nuestra diversidad y con su obra la celebran día con día desde los escenarios libres y las aulas. El mejor homenaje es escuchar a Guillermo Velázquez, leer a José Manuel Valenzuela y a Beatriz Espejo, ir al teatro a disfrutar las obras de Claudio Valdez Kuri”.

Beatriz Espejo, premiada en Lingüística y Literatura, consideró “que un país importante como el nuestro tiene derecho a la salud y a la cultura y en cuestiones de cultura estamos a la cabeza de muchos otros países. Hay una frase de Unamuno –continuó– que cuando le dieron una medalla dijo al rey ‘muchas gracias, Majestad, por esta medalla que me merezco'. Yo, en cambio, no estoy tan segura de merecerla. Sin embargo, durante toda mi vida he tenido una gran pasión por la literatura. He publicado prólogos, artículos, ensayos, traducciones; he hecho todo siempre con una gran constancia; quizá esa sea la única razón por la cual merezca esta medalla”.

Claudio de Jesús Valdés Kuri, Premio Bellas Artes, expuso que “hablar del fenómeno teatral es entrar en el terreno de lo sutil; es un arte esencialmente efímero, escribimos en el aire, pero con el gran poder de susurrar al oído del espectador. Todo lo que nos sucede, ya sea bello o atroz, está ocurriendo para nuestro máximo bien. El teatro es una herramienta poderosa, única y sagrada, donde el espectador puede, a través del otro, contemplar su propio ser. Confío en que los jóvenes que vienen atrás no pierdan el aliento y sepan que poniendo al servicio de los demás esta maravillosa herramienta, están creando caminos de conciencia para una evolución más amable, generosa y plena”.

José Manuel Valenzuela Arce, Premio en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, reflexionó que “la situación de las y los jóvenes ha adquirido retos más que preocupantes, especialmente en América Latina, donde se limitaron los canales de movilidad social y las posibilidades de construir proyectos viables de vida. Los procesos de precarización junto a la degradación de las instancias encargadas de impartir justicia enmarcaron los mundos juveniles colocando a muchos de ellos en ‘necrozonas' que amplían la incidencia del juvenicidio. Requerimos una ciencia crítica, reflexiva y humanista que problematice su responsabilidad en la transformación de la realidad y que prefigure el lugar que queremos como humanidad”.

Guillermo Velázquez Benavidez, reconocido en Artes y Tradiciones Populares, decidió honrar la tradición al recibir el Premio, y en palabras decantadas en verso expresó: “Quiero posarme en la rama de mis palabras mejores para darle los honores al arte que se derrama, sin lentejuelas de fama, ni deslumbrante ropaje; sino como humilde aguaje accesible y colectivo; en ese ánimo recibo el Premio y el homenaje. Músicos que sin escuela han sido en su corazón depositarios de un don que regocija y consuela, troveros cuya voz vuela y hace vibrar el cordaje, enriqueciendo el paisaje con sones y versos bellos; recibo, en nombre de ellos, el Premio y el homenaje. (…) Viejos poetas eruditos, sin títulos, ni linaje, puntales del andamiaje del México más creativo, evocándolos recibo, el Premio y el homenaje.”

Reconocimientos por su aporte a la cultura y las artes en México

Beatriz Espejo Díaz nació el 19 de septiembre de 1939 en Veracruz. Es escritora, narradora, ensayista, investigadora y académica. Por sus aptitudes literarias y rigor académico obtuvo las becas del Centro Mexicano de Escritores, la del Centro de Investigaciones Literarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la de El Colegio de México. Es autora de una amplia obra narrativa integrada por, entre otros títulos, La otra hermana (1958), Muros de azogue (1979), El cantar del pecador (1993), La hechicera (1995), Alta costura (1997), Todo lo que hacemos en familia (2001), Marilyn en la cama y otros cuentos (2004), El ángel de mármol (2008) y El palacio de la memoria (2018).

Es reconocida como fundadora de la revista El Rehilete (1961-1971), que se distinguió por tener un directorio totalmente femenino. Ha recibido notables distinciones como el Premio Nacional de Periodismo (1986), el Premio Universidad en Excelencia Artística y Difusión de la Cultura (2008), la Medalla de Oro Bellas Artes (2009) y la Medalla Jaime Sabines (2011).

Claudio de Jesús Valdés Kuri, nacido en la Ciudad de México en 1965, director de escena y dramaturgo, es uno de los artistas escénicos latinoamericanos con mayor reconocimiento. Sus creaciones han sido aclamadas en más de 200 ciudades de los cinco continentes. Ha merecido destacados premios y elogios de la crítica especializada nacional e internacional. Ocupa un sitio de extraordinaria relevancia dentro de la comunidad teatral del país y ha logrado renovar y ampliar el interés por el teatro entre los más diversos sectores. Es una figura clave que coloca a México como un referente de excelencia artística.

Fundó Teatro de Ciertos Habitantes en 1997, compañía en la que pone en práctica su vocación interdisciplinaria como director, dramaturgo, actor, músico y realizador cinematográfico. Desde el primer montaje, su original visión irrumpió exitosamente en la escena nacional. Sus producciones y propuestas de coproducción han colocado al teatro y la dramaturgia mexicanos en los más renombrados foros y festivales del mundo. El deseo de transmitir el conocimiento y la experiencia le han motivado a crear ArtBoretum, centro para el desarrollo de las artes escénicas y el encuentro comunitario, propuesta que une arte, ecología, comunidad y desarrollo humano.

José Manuel Valenzuela Arce nació el 1 de agosto de 1954 en Tecate, Baja California. Es profesor investigador emérito de El Colegio de la Frontera Norte e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por El Colegio de México y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California (2013). Obtuvo el Distinguished Visiting Professor in Mexican American Studies por la Universidad de Arizona (2007) y la John Guggenheim Foundation Fellowship (2005) para becas productivas o con demostrada habilidad creativa en las artes. Ganó la beca de la Rockefeller Foundation/Universidad Federal de Río de Janeiro para residencia de investigación en esa ciudad brasileña (1994-1995).

Ha publicado 50 libros que incluyen 22 como autor único y en 28 ha sido coordinador; también ha escrito 94 capítulos en diversas ediciones y 50 artículos en revistas académicas. Sus títulos más recientes son: La danza de los extintos. Juvenicidio, violencias y poderes sicarios en América Latina (2022); Cuchumá. La montaña sagrada de Tecate (2022); Heteronimias en las ciencias sociales (2020); El gran México. Las culturas mexicanas más allá de las fronteras (2020); Voces divergentes. Jóvenes, resistencias y narcocultura (2020); Caminos del éxodo humano. Las caravanas migrantes centroamericanas (coord.) (2019).

Guillermo Velázquez Benavidez nació en 1948 en la Ciudad de México, pero de niño se trasladó a vivir a Xichú, Guanajuato, lugar de origen de sus padres, donde estudió y desarrolló su pasión por la música en el género del huapango arribeño, aprendido de los músicos y poetas de la región. Inició su carrera musical a fines de la década de 1970, como músico trovador y cantante de huapango, género que aprendió de grandes maestros de la región. Sus primeros encuentros musicales los hizo acompañado de músicos de Xichú. Formó su grupo con el nombre de “Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Xichú”, con el cual inició su carrera y recibió reconocimiento nacional e internacional.

Se formó como trovador profesional con la composición e interpretación de música improvisada y son arribeño representativo de la Sierra Gorda, que abarca los estados de San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato. Con este género no solo desarrolló un estilo personal y único, sino que renovó las formas y contenidos poéticos y musicales tradicionales, con lo que elevó la calidad literaria de la versificación. Su estilo le abrió las puertas a numerosos eventos internacionales en países como Rusia, Puerto Rico, Kenia, Tanzania, Mozambique, Zambia, Zimbabue, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica, España, Estados Unidos, Colombia, Alemania, Cuba, entre otros.

Con la entrega de los Premios Nacionales de Artes y Literatura, el Gobierno de México refrenda el compromiso con el impulso a la creación y la investigación académica, así como a la promoción de las obras que fortalecen el arte y el conocimiento dentro y fuera del país.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.