El Estudio De La Ópera De Bellas Artes Vuelve Al Palacio Postal Con Música Angelical

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Estudio de la Ópera de Bellas Artes (EOBA), en colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, presenta Música angelical, que se llevará a cabo en el Palacio Postal, el próximo sábado 24 de agosto, a las 12:00 y 13:00 h.

El programa musical contará con las piezas: L’heure Exquise de Chansons grises, de Reynaldo Hahn; Au fond du temple saint de Los pescadores de perlas, de Georges Bizet; Arpa Gentil de Il Viaggio a Reims, de Gioachino Rossini; Après un Rêve Lied, de Gabriel Faure; Soave sia il Vento de Cosi fan Tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart; Glück, das mir Verblieb de Die tote Stadt, de Erich Wolfgang Korngold; Ave María, Lied, de Cesar Frank; Ange Adorable de Romeo et Juliette, de Charles Gounod, y Boca Chiusa de Madama Butterfly, de Giacomo Puccini.

Participarán las y los beneficiarios del Estudio de la Ópera de Bellas Artes: Alejandro Paz (barítono), Andrea Pancardo (mezzosoprano), Gabriel Vargas (contratenor), Gerardo Rodríguez (tenor), Hildelisa Hangis (soprano), Hugo Barba (barítono), José Luis Gutiérrez (tenor), Juan Marcos Martínez (barítono), Luz Valeria Viveros (soprano), Lili Nogueras (soprano), Mariana Echeverría (soprano), Mariana Sofía García (mezzosoprano), Miguel Brito y Ricardo Galaviz (pianistas), dirigidos escénicamente por Daniela Parra, maestra de actuación del EOBA.

Las dos presentaciones se llevarán a cabo el sábado 24 de agosto a las 12:00 y 13:00 h en el Palacio Postal, ubicado en Tacuba 1, Centro Histórico. La entrada es libre. Estaciones del Metro y Metrobús Bellas Artes.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More