El Ensamble De Jóvenes Solistas De La Escuela Superior De Música Compartirá Obras De Compositores Mexicanos

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



En el marco del ciclo Música Inbal en el Munal ­ –Museo Nacional de Arte–, el Ensamble de Jóvenes Solistas, de la Escuela Superior de Música, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), bajo la dirección artística de Germán Tort y acompañado del pianista Emmanuel Meneses, dará un concierto el 13 de julio, a las 11:30 h, en ese recinto.

La joven agrupación la componen las sopranos Selma Gómez, Rosalina Ramírez, Mara Carrasco, Aranza Marmolejo, Naykary López, Lupita Fernández, Marian Nájera y Susana Hernández; y las mezzosopranos Lilia Camiña y Mónica Aguilar, así como el tenor Noé Moreno y el bajo Santiago Schulz.

Como parte del programa interpretarán: Hazme llorar hermana y Un mundo sutil (con texto de Leopoldo Fernández), de César Tort; Aria de Paula de Florencia en el Amazonas, y Morenica me llaman de Il Postino, de Daniel Catán; L'ultimo mio Sospir, de Melesio Morales; y Al que ingrato me deja (con texto de sor Juana Inés de la Cruz), de Jorge Pérez Delgado.

Asimismo, cantarán: Nadie, de María Teresa Lara; Tu imposible amor, de Jorge del Moral; No me caso, de Ricardo Castro; Canción de primavera-Dos canciones breves, de Carlos Jiménez Mabarak; De mi amor el sol hermoso de la ópera Keofar, de Felipe Villanueva, y cerrarán el programa con la pieza No podré dormir, del mexicano Guillermo Santiago Ortega.

César Tort es compositor mexicano del siglo XX, es conocido por su habilidad para fusionar música tradicional y contemporánea. Germán Tort es licenciado en Dirección de orquesta por el Conservatorio Nacional de Música y maestro en Dirección de orquesta por el Conservatoire de Noisy-le-Sec en Francia.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.