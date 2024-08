El ENDMéxico 2024 Tendrá Sede En Xalapa, Con La Participación De Dos Centenares De Agentes Culturales De La Danza

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), por medio de la Coordinación Nacional de Danza, en colaboración con el gobierno del estado de Veracruz, por conducto de su Secretaría de Cultura y la Universidad Veracruzana, anuncian el noveno Encuentro Nacional de Danza (ENDMéxico 2024).

A lo largo de sus ocho ediciones anteriores, el ENDMéxico se ha consolidado como una plataforma para la visibilización del quehacer dancístico nacional y un espacio en el que los creadores e investigadores especializados en esta disciplina convergen para dialogar sobre la diversidad de prácticas en las regiones del país: Norte, Centro, Centro-Occidente y Sur.

En la presente edición, la ciudad de Xalapa, Veracruz, reunirá a más de 200 agentes culturales de la danza, procedentes de 15 estados de la República mexicana, quienes se reunirán con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos, la profesionalización y el fortalecimiento de redes entre los participantes activos en la producción dancística y coreográfica nacional.

A través de un programa de actividades, conformado por 52 presentaciones en vivo, 23 actividades académicas y 11 obras digitales, el arte del movimiento se adueñará, del miércoles 4 al martes 10 de septiembre, de escenarios como el Teatro del Estado Gral. Ignacio de la Llave, la Casa del Lago UV, la Pinacoteca Diego Rivera, la Unidad de Artes UV, el Mirador del Parque Juárez y el Foro Abierto del Ágora de la Ciudad, entre otros espacios emblemáticos de la capital veracruzana.

Dentro de la programación del ENDMéxico 2024 figuran las 32 obras coreográficas que fueron seleccionadas a través de la convocatoria, publicada el pasado 29 de abril, bajo los criterios curatoriales de: promover la inclusión, igualdad y diversidad, reconocer y visibilizar el trabajo dancístico de las diferentes regiones del país, así como observar el panorama de trabajo a nivel nacional y las nuevas narrativas e innovaciones en el lenguaje artístico.

El público podrá apreciar montajes en diversos formatos: pequeño, mediano, al aire libre e impactos coreográficos, así como una proyección in situ, la transmisión de 11 obras coreográficas audiovisuales y la muestra abierta de una micro residencia. Dichas actividades estarán a cargo de agrupaciones como SpacioceroArteEscénico (Veracruz), ¡Caracoles! Danza Teatro (San Luis Potosí), Colectivo enNingúnlugar (Querétaro), Tango Queer MX (CDMX), Popol Butoh (Jalisco), Cuarto Fractal (Baja California) y Coalición Flamenca (Aguascalientes), entre otras.

La función inaugural del encuentro correrá por cuenta del Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana, mientras que la Compañía Nacional de Danza será la encargada del acto de clausura de este magno evento. El Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac) del Inbal también participará en la programación con una función especial.

En su presente edición, el ENDMéxico tiene el objetivo de acercar, tanto a los públicos como a la comunidad dancística, a distintos contextos y experiencias para reflexionar sobre los panoramas de la danza en una nueva realidad para las artes vivas.

El ENDMéxico 2024 será el marco para la cuarta edición del Coloquio Ecosistemas en la Danza. Entornos híbridos y prácticas intermediales, el cual pretende abrir un espacio para la colaboración transdisciplinar en el cruce entre la danza, la ciencia y la tecnología. La temática planteada para la presente edición del coloquio buscará tender puentes entre distintos campos disciplinares, con la finalidad de crear espacios de investigación y experimentación que se gestan en entornos híbridos entre el cuerpo y los sistemas tecnológicos.

El programa de esta edición constará de 22 actividades, en las que 12 especialistas, docentes e investigadores nacionales e internacionales, provenientes de Estados Unidos y Chile, se reunirán para llevar a cabo conferencias, microlaboratorios, talleres y clases magistrales. En ellas se reflexionará en torno a la investigación transdisciplinar y la manera en que ésta produce nuevos enfoques para pensar narrativas para el futuro, colocando el cuerpo y el movimiento en el centro de la investigación, dentro de un proceso integrador y colaborativo.

Eliminatorias y final del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, XLI Concurso de Creación Coreográfica INBAL-UAM

Con el propósito de fomentar y difundir la creación coreográfica contemporánea, por segunda ocasión se incorporan al ENDMéxico las actividades del certamen organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana.

Del lunes 2 al jueves 5 de septiembre se llevarán a cabo, en la Sala Dagoberto Guillaumin del Teatro del Estado Gral. Ignacio de la Llave, las eliminatorias del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, XLI Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM. Participarán 15 propuestas coreográficas, a cargo de creadoras y creadores de entidades del país, como Oaxaca, Veracruz, Sonora y Ciudad de México.

De esta ronda, el jurado calificador del certamen elegirá hasta seis coreografías finalistas, que se presentarán el sábado 7 de septiembre cuando tendrá lugar la conclusión de este importante certamen y se dará a conocer la obra coreográfica ganadora. También se reconocerán los rubros de Bailarina destacada, Bailarín destacado, Dramaturgia coreográfica destacada, Iluminación destacada y Música original destacada.

Este año, el ENDMéxico recibirá un contingente de invitados que forman parte de la Plataforma Iberoamericana de Danza, con motivo de su Reunión Anual. La PID es una instancia de articulación y coordinación de las instituciones públicas, encargada de la gestión de alianzas y proyectos en búsqueda de una integración regional que permite la formulación de políticas públicas de fomento para la danza.

En la Reunión Anual de la PID participarán 15 países de la región iberoamericana, tanto de manera presencial como virtual, su principal objetivo es fortalecer y dar seguimiento a la gestión y las alianzas para el desarrollo de la danza en el espacio cultural iberoamericano.

Por medio de estas reuniones se busca diseñar y definir estrategias que fortalezcan al sector de la danza en sus tres líneas de acción: Movilidad, Formación y el Observatorio Iberoamericano de Danza. Adicionalmente, en el marco de la recomendación de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno (2018), se pretendió seguir fomentando las sinergias con otras instancias, como Iberescena, la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Consulta la cartelera en danza.inba.gob.mx; síguenos en redes sociales @danzainbal; programación sujeta a cambios.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More