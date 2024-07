El Coro De Madrigalistas Y La Violinista Viktoria Horti Participarán En La Sexta Edición Del Guanajuato Bach Festival

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO), anuncian la participación de la violinista Viktoria Horti y del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, en la sexta edición del Guanajuato Bach Festival, la más grande de su historia hasta ahora, con un total de 12 conciertos que presentarán 19 obras repartidas en cinco programas, tres de los cuales estarán interpretados por elencos pertenecientes a Música Inbal.

Este gran evento, dedicado a la música de Johann Sebastian Bach, creado por el oboísta y docente Gijsbertus de Graaf, se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de música clásica en México, teniendo como sede recintos emblemáticos de Guanajuato. Originario de Eisenach, Alemania, este genio del barroco es uno de los compositores más reconocidos en la historia de la música universal y que mayor influencia ha ejercido en generaciones posteriores de compositores, además de haber sido un gran intérprete de la clave, el teclado y el órgano.

En primer lugar, la violinista Viktoria Horti, concertista de Bellas Artes, interpretará dos programas con distintas sonatas para clavecín obligado y violín, acompañada de la maestra Eunice Padilla. El primer programa que incluye la Sonata en La mayor, BWV 1015 y la Sonata en Si menor, BWV 1014, se presentará el miércoles 3 de julio a las 19:00 h en el Teatro de la Ciudad de Irapuato y el viernes 5 a las 20:00 h en el Teatro Juárez de Guanajuato capital.

El segundo programa incluye la Sonata en Do menor, BWV 1017 y la Sonata en Fa menor, BWV 1018, se presentará el jueves 4 a las 20:00 h en el Teatro del Bicentenario Roberto Plascencia Saldaña, en León; y el sábado 6 a las 20:00 h en el Teatro Juárez, en Guanajuato. Las sonatas para violín y clave obbligato de Bach, que se piensa fueron escritas entre 1720 y 1723, son piezas clave del repertorio para ambos instrumentos, ya que el compositor exploró las posibilidades de un diálogo entre ambos, dándole a cada uno equitativa importancia.

La maestra Horti, originaria de Hungría, se graduó de la licenciatura y maestría de la Universidad de Música Franz Liszt de Budapest y desde 1981 radica en México, donde formó parte de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y fue concertino de las orquestas de Cámara de Bellas Artes y de Minería. Ha tocado en Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, España, Italia, Hungría, China y Perú y su discografía comprende más de 20 títulos. Es integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes y maestra de violín en la Facultad de Música de la UNAM.

Como cierre magistral del festival, dirigido por el maestro Carlos Aransay y acompañado por el Ensamble Bach Consort Guanajuato, el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes presentará la Misa en Si menor BWV 232 en tres ocasiones distintas: primero, el viernes 5 a las 19:00 h en la Catedral de Irapuato; después, el sábado 6 a las 19:00 h en el Teatro del Bicentenario de León y, por último, el domingo 7 a las 13:00 h en el Teatro Juárez de Guanajuato.

Esta pieza sacra para solistas, coro y orquesta fue trabajada por el compositor durante más de 20 años hasta 1749, año en el que murió, reuniendo algunas de las mejores músicas vocales que compuso en diferentes momentos y para diferentes lugares, siendo el resultado final una obra llena de dualidades, con diversidad de estilos y géneros. Fue editada en gran medida por su hijo Carl Philipp Emanuel Bach después de su muerte y debido a su relevancia, la partitura ostenta el registro Memoria del Mundo, otorgado por la Unesco desde 2015.

El Coro de Madrigalistas de Bellas Artes fue fundado en 1938 por Luis Sandi, con el objetivo de llevar excelencia coral a las instituciones educativas, teatros y salas de concierto, lo cual ha cumplido en sus 85 años de trayectoria. Su repertorio abarca desde las primeras manifestaciones musicales en Occidente, hasta obras corales contemporáneas.

Ha participado en los principales festivales de México: el Internacional Cervantino, el Internacional de Música de Morelia, el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, Retrospectiva Musical del Siglo XX, el Alicia Urreta y el Internacional Esto es Mozart. En 2018 recibió la Medalla de Oro Luis Sandi al mérito coral.

Para más información se puede consultar la página y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal y del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.