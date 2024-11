El Colectivo Mujeres En La Música Ofrecerá El Concierto Compositoras En El Nuevo Milenio

En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Colectivo Mujeres en la Música, AC, ofrecerá el concierto Compositoras en el nuevo milenio, que integra un conjunto de obras creadas por autoras que han hecho una importante labor por difundir el arte musical de todos los tiempos; Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el domingo 10 de noviembre, a las 18:00 h.

El programa, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, integra las piezas Caipiriña y En sintonía, ambas de Leticia Armijo; Cuatro espejismos y Matrioshka, de la compositora Nadia Boríslova; Henko, creada por Estephanie Peña; y Pieza para clarinete y dos guitarras, de Laura Chávez-Blanco. Dichas obras serán interpretadas por el grupo Triunvirato.

“Queremos dar a conocer la obra de las mujeres en la música de la cual no tenemos muchas noticias y se tocan escasamente. A lo largo de todos estos años hemos creado un stock con la participación de músicos especializados en la interpretación de música de mujeres, y así como hay personas que solo tocan creaciones contemporáneas o del Renacimiento, también hay una categoría de intérpretes especializados en compositoras”, comentó Armijo, coordinadora del Colectivo Mujeres en la Música, AC.

Explicó que se trata de un concierto que ofrece una muestra de 30 años de intensa labor. “En la actualidad hay una consigna internacional de promover las metas de la Organización de las Naciones Unidas para difundir y apoyar todas las labores que realizan las mujeres. Se ha comprobado que el presupuesto que se invierte en estos temas hace que los países generen progreso y terminen con la violencia y la discriminación, e interpretar la obra de las compositoras es una forma de enaltecer la imagen de la mujer, por lo que esperamos que asistan al concierto”.

El grupo Triunvirato está integrado por los guitarristas Mauricio Hernández y Fernando Cornejo, así como el clarinetista Alejandro Moreno, quienes interpretan música dedicada a ellos, principalmente de compositores mexicanos. El primero es egresado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Actualmente es catedrático del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo.

Por su parte, Fernando Cornejo López realizó estudios en el Conservatorio Nacional de Música (CNM), donde se graduó como concertista de guitarra. Obtuvo el grado de Maestría en Dirección Musical en la UTP con excelencia académica. Actualmente es profesor del CNM y de la ElA 3 del INBAL, donde imparte la clase de guitarra, además de ser director de la Orquesta de Guitarras de estas instituciones.

En tanto, Alejandro Moreno forma parte del Cuarteto Nacional de Clarinetes de México, del Ensamble Due Voci (clarinete y guitarra), del Ensamble Maderaire (cuarteto de maderas) y profesor de clarinete del CNM. Es coordinador de posgrado, coordinador general del Seminario Internacional y del Concurso Nacional de Clarinete del mismo Conservatorio, así como organizador del Simposio Iberoamericano de Clarinete Bajo.

