El Cepromusic Presenta Con Estrenos Mundiales Y Nacionales Su Inicio De Temporada

El Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presenta su concierto inaugural de la segunda temporada 2024 el sábado 31 de agosto a las 19:00 h en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes.

El programa estará integrado por los estrenos nacionales de El árbol de Takako, de José Manuel López López, cuya pieza fue encargo del Ensamble Nomad, bajo la dirección de Norio Sato, para celebrar el XXV aniversario de la agrupación y que está escrita en memoria de la Sra. Takako Arakida, fiel seguidora del ensamble; así como Erlantz, de Ramon Lazkano, en la que se refleja el contorno de una música grave y tierna y en la que instrumentos específicos formalizan un mosaico paradójico de fluidez inasible.

Además, se realizarán los estrenos mundiales de Hotel de insectos, de Pedro Castillo Lara, obra que busca representar la diversidad de conductas y funciones de los insectos a través de sonidos y procesos inspirados en la autorregulación y evolución de los organismos vivos; y Objeto de precisión II, de Erick Garcés, que hace referencia a un reloj, en donde el ensamble es una máquina que mide, moldea y esculpe el tiempo, lo que permite identificar otras formas de escuchar su flujo.

“Con este programa, el Cepromusic celebra las relaciones y trabajos conjuntos entre naciones y generaciones, además de difundir en México la obra de una de las figuras más representativas de la música contemporánea internacional, como lo es el compositor José Manuel López López”, aseguró José Luis Castillo, director artístico. El concierto inaugural de la segunda temporada del ensamble se llevará a cabo el sábado 31 de agosto a las 19:00 h en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. La entrada es libre.

