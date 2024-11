El Cepromusic Estrenará Obras De Compositores Mexicanos Con El Concierto Precuelas, En La Sala Manuel M. Ponce

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic), presentará Precuelas, el sábado 23 de noviembre a las 19:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

El programa del segundo concierto de la 2ª temporada 2024 incluye los estrenos en México de Choir (2018), de Vito Palumbo, en la que el violín encabeza el diálogo, a manera de coro, con el resto del ensamble; Septeto (1974), de Alida Vázquez, obra en dos movimientos dedicada a la memoria de su hermana Elsa R. Vázquez Ayala; y Domeniche alla Periferia dell’imperio (1995-1996), de Fausto Romitelli, escrita en dos partes, la segunda dedicada al compositor Gérard Grisey.

Además, el Ensamble del Cepromusic realizará los estrenos mundiales de Fire Walk with [...] ... (2024), de Eduardo Caballero, que plantea algunas preguntas que quedan sin ser respondidas ni por la obra misma ni por el compositor: ¿Qué simboliza el fuego? ¿Yo soy el fuego mismo? ¿El fuego está a mi lado caminando? ¿El fuego son los sonidos mismos que al escucharse están andando conmigo? ¿Por qué está ahí […]? ¿Quién es […]?, y De la herida de una bestia nacen recintos sagrados (2024), de David Téllez, pieza que habla de la relación que existe entre principios opuestos que coexisten y se complementan habitando una misma dualidad, y que es resultado de su participación en el Programa Permanente de Fortalecimiento a Jóvenes Compositores. Ambas obras están dedicadas al Cepromusic.

"Con este programa, el Cepromusic refrenda su compromiso de promover y difundir la música al estrenar cinco obras, tres de compositores mexicanos, entre quienes se encuentran Alida Vázquez, pionera de la música electrónica en México, y David Téllez, quien forma parte del Programa Permanente de Fortalecimiento que ofrece Cepromusic a jóvenes compositores, con el objetivo de estimular la creación musical contemporánea”, mencionó José Luis Castillo, director artístico del Cepromusic.

Los boletos para Precuelas, segundo concierto de la 2ª temporada 2024 del Cepromusic se encuentran a la venta en las taquillas del Palacio de Bellas Artes y en Ticketmaster a través del siguiente enlace: https://www.ticketmaster.com.mx/cepromusic-precuelas-segundo-concierto-de-temporada-mexico-23-11-2024/event/3D0061579F0B1B20

