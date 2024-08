El Centro De Producción De Danza Contemporánea Lleva Bajo La Sombra Del Alba Al Teatro Juárez De Guanajuato

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), junto con el Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac), presentan el Homenaje a Rufino Tamayo, el cual se llevará a cabo en el Teatro Juárez de Guanajuato, el sábado 24 de agosto a las 19:00 h, con el programa Bajo la sombra del alba, un texto coreográfico que pretende honrar al pintor mexicano, partiendo de la idea esencial que permea buena parte de su pintura: la lucha de los opuestos.

Su mirada artística, siempre inspirada en la esencia del pueblo mexicano, con sus profundas raíces prehispánicas y a la vez tan universal, nos ofrece innumerables motivos de inspiración para reconocer su genio creativo.

A partir de la obra del maestro Rufino Tamayo, un equipo de bailarines/coreógrafos del Ceprodac proponen, a manera de homenaje, un trabajo coreográfico que toma algunos temas, colores y conceptos propuestos en su vasto universo pictórico para ofrecer un breve pero profundo reconocimiento, partiendo de una mirada ritual y poética que abreva de la cosmogonía indígena mexicana.

El homenaje a Rufino Tamayo está compuesto por las piezas: Origen, coreografía de Tomás Reyes y Karen Vidals; A la sombra de la Luna, de Eduardo Esquivel; Almas en fraternidad, creación de Lázaro Sierra; Olga, de Aralia Dflon y Porfirio Perera; Cuerpos celestes, coreografía de Alex Hensa; y La noche no es más que Sol carbonizado, creación de Ana Paula Oropeza.

El programa contará con las intervenciones coreográficas de Natali González, Ana Paula Oropeza y Ricardo Villalobos.

Bajo la sombra del alba. Homenaje a Rufino Tamayo se llevará a cabo en el Teatro Juárez de Guanajuato el sábado 24 de agosto a las 19:00 h. Se pueden seguir las redes sociales del Centro de Producciónn de Danza Contemporáneda (Ceprodac) en Instagram (@ceprodac.inba), Facebook (/ceprodac.inba), Twitter (@CEPRODAC).

