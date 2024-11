El Cenidim Aborda La Segunda Sesión De Charlas Y Conferencias Sonidos Y Siluetas Sobre La Música Mexicana De Concierto

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia) y del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez (Cenidim), realizará la segunda sesión del ciclo de charlas y conferencias Sonidos y siluetas: diálogos con Elena Kopylova sobre la música mexicana de concierto.

Estas actividades constituyen una propuesta que incluye el análisis de varios géneros musicales a lo largo de la historia del arte sonoro de México; en esta segunda presentación, bajo el título Entre las canciones y el cine: descubriendo los inexplorados conciertos para piano de Gonzalo Curiel, participa el pianista Rodolfo Ritter.

El ponente hablará sobre los conciertos para piano de Gonzalo Curiel, ofreciendo una perspectiva sobre la obra de este compositor, principalmente conocido por su música para películas y sus célebres canciones. Con esta charla se busca arrojar luz sobre la versatilidad y profundidad musical de dicho compositor, contribuyendo así a una valoración integral de su legado en el panorama de la música mexicana del siglo XX, más allá de su reconocida producción en el ámbito popular y cinematográfico.

Sonidos y siluetas se trata de un ciclo continuo de diálogos y conversaciones con diversos creadores e intérpretes: directores de orquesta; ejecutantes, solistas y de ensambles; compositores; y también musicólogos y literatos que gustan de la música.

La charla se realizará el 29 de noviembre a las 13:00 h y contará con trasmisión en vivo desde la página de YouTube del Cenidim.

