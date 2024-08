El Cenidiap Celebra 39 Años Resguardando La Memoria De Las Artes Visuales En México

El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), celebra 39 años dedicados a la investigación, resguardo y divulgación de la memoria documental de las artes visuales de los siglos XX y XXI en México.

Desde su fundación ha acumulado alrededor de 40 fondos que contienen más de dos millones de documentos, incluyendo fotografías, material audiovisual, textos y dibujos, entre otros. Gestión que es resultado de un esfuerzo colaborativo entre diversas administraciones, investigadores y documentalistas del Centro, quienes trabajan con la intensión de preservar este invaluable acervo.

El Cenidiap cuenta con una plantilla de más de 60 investigadoras e investigadores cuyos proyectos abarcan temas como: análisis sobre teorías y métodos de la investigación artística, historiografía, problemáticas del arte reciente, circulación, recepción y consumo artístico, formaciones artísticas, políticas culturales, educación artística, patrimonio, análisis regional y geopolítica artística, algunos de los cuales se encuentran vinculados con los acervos que resguarda.

Enfrentando los retos del avance tecnológico, ha desarrollado una biblioteca digital de descarga gratuita (cenidiap.net) que incluye libros, memorias de eventos académicos, ensayos y videos, además de contar con aproximadamente 300 títulos impresos. También ha implementado proyectos, como la revista electrónica Discurso Visual y la gaceta Piso 9, así como grabaciones de eventos disponibles en su canal de YouTube (@cenidiap).

Más allá de la digitalización, el Cenidiap promueve foros, seminarios y talleres que fomentan el debate sobre los retos de la investigación en el contexto digital y la Inteligencia Artificial; su colaboración con otras instituciones, tanto dentro del Inbal como a nivel estatal e internacional, ha dado lugar a investigaciones, exposiciones y conferencias significativas, como la muestra Confluencias y el proyecto Giro Gráfico, presentado en el Museo Reina Sofía en Madrid.

En la actualidad el Cenidiap se nutre de nuevas investigaciones y generaciones de académicos, renovando sus publicaciones y productos para una mayor divulgación en escuelas y centros culturales. Y con el objetivo de fortalecer su misión, el Centro promueve la investigación y el arte mexicano, enfocándose en la perspectiva de género, la inclusión y la identidad nacional

