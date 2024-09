El Ballet Folklórico Del Estado De Hidalgo Se Presentará En El Centro Cultural Del Bosque

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Danza, anuncian la presentación única del Ballet Folklórico del Estado de Hidalgo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, con el programa titulado Hidalgo, su música y sus danzas.

Esta agrupación fue fundada en 1976 por el bailarín, coreógrafo y profesor Álvaro Serrano, quien fuera un destacado exponente de la danza tradicional mexicana y miembro del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández. Actualmente es una de las presencias escénicas más vigorosas en el ámbito hidalguense, y está integrada por jóvenes estudiantes que comunican la esencia del folclor mexicano en su forma dancística y musical, haciendo énfasis en su tierra natal.

Bajo la dirección de Sandra Tovar Serrano, Liliana Tovar Serrano y Juan Ramírez Serrano, la intención de este programa dancístico es generar una lectura de apreciación y respeto por la diversidad cultural del estado de Hidalgo y sus tradiciones. De acuerdo con lo anterior, el ballet interpretará un repertorio dinámico con coreografías que reflejan las costumbres emblemáticas de la región, como la minería y la charrería, asimismo retomarán bailes y ritmos tradicionales, como el ixtle, los sones huastecos y la danza de los arcos.

Escénicamente, la agrupación detalla que esta propuesta destaca por su autenticidad y fidelidad a las tradiciones hidalguenses, incorporando pasos y figuras características de los diferentes bailes de las regiones del estado. La escenografía incluye elementos simbólicos, como paisajes de la Huasteca y el Valle del Mezquital, mientras que la música es una combinación de sones y danzas tradicionales con arreglos contemporáneos que capturan la esencia de los mismos.

Las coreografías de este programa simbolizan un homenaje a las raíces culturales de la compañía y su compromiso con la preservación y difusión del patrimonio cultural de Hidalgo. Se trata también de un programa significativo para la agrupación, pues lo han presentado en escenarios como el Palacio de Bellas Artes, así como en festivales dancísticos de México y Europa. La función única de Hidalgo, su música y sus danzas tendrá lugar el viernes 4 de octubre, a las 20:00 h. en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque.

Adquiere tus boletos y consulta cartelera en danza.inba.gob.mx.

