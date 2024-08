El Azar, La Honorabilidad Y El Humor Se Funden En Una Extraña Competencia En El Lugar De La Sombra Y La Brisa

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, llevará a cabo la temporada de la obra El lugar de la sombra y la brisa, que gira en torno a la idea del éxito y donde coexisten las oportunidades, las complicaciones, el humor y la tragedia.

Con funciones del 15 de agosto al 8 de septiembre, los jueves y viernes a las 20:00 h, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00, en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández, la puesta en escena, a cargo de la compañía Un pino en la Vía Láctea, cuenta con dramaturgia y dirección de David Gaitán, y las actuaciones de Argeniz Aldrete, Mariana Arenal, Fernando Bonilla, Erik Gutieìrrez Otto, Michelle Meneìndez, Phany Molina y Ximena Torres.

El director David Gaitán, quien se identifica como un hacedor de obras, señaló que El lugar de la sombra y la brisa busca poner sobre la mesa temas como la moral, la ética profesional, el dinero, la honorabilidad, el ascenso laboral. “Es una mezcla de todo ese universo para hacer un proyecto lúdico, azaroso y de mucho vértigo en escena”.

Detalló que la obra surgió a partir de un laboratorio de más de un año, donde el elenco y él dialogaron sobre distintos aspectos. “Había tanto qué decir que nos dimos cuenta que teníamos material para más de una obra y nos planteamos hacer una pieza teatral que reuniera muchas piezas”.

En el montaje los personajes participan en una extraña competencia en la que enfrentan demasiados obstáculos y buscan desesperadamente llegar a El lugar de la sombra y la brisa.

El director de escena, dramaturgo, actor, guionista y docente, David Gaitán, muestra de manera lúdica y vertiginosa una metáfora del juego perverso en el que jóvenes artistas son catapultados por los resortes de su entorno y se ven obligados a competir entre sí, pendientes de mantenerse arriba en el marcador y hacer lo necesario para ser los primeros en llegar a la meta.

Desesperados, deciden mostrar sus mejores escenas para agradar lo suficiente y, asíì, poder avanzar más casillas. En la obra los obstáculos son demasiados como el azar (que condiciona la dignidad), la propia honorabilidad (que la decide el público) y el poder adquisitivo (que nunca es suficiente). Encima, hay que sortear un presente determinado por las redes sociales, las voces dominantes y las exigencias de ser joven.

De acuerdo con la dramaturgia planteada, la obra de Gaitán es una aventura en donde no hay manera de ver las mismas escenas de una función a otra. A partir de un mapa estructural que semeja más un juego de mesa que una obra tradicional. El azar es el que va determinando en cada función, junto al espectador, el destino de la competencia. “Involucramos al público, quien es responsable de cada casilla al votar por la honorabilidad o no. Todo este ejercicio incide en un tablero que se puede ver en la puesta en escena”.

Egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), David Gaitán (Ciudad de México, 1984) cofundó las compañías Un pino en la Vía Láctea y Ocho metros cúbicos, AC, en la cual se desempeña como director, dramaturgo y actor. En 2020 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca. Su trabajo se ha presentado en Estados Unidos, Alemania, España, Argentina, Uruguay, Colombia, Francia, Singapur, entre otros países.

El Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández se localiza en el Centro Cultural del Bosque, Reforma y Campo Marte s/n, colonia Chapultepec Polanco; estaciones del Metro y Metrobús Auditorio.

