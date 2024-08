El Amor, La Pérdida Y La Búsqueda De Identidad En Ricitos De Oro No Habla Alemán, En El Teatro Del Bosque Julio Castillo

A través de un relato que retoma la historia del cuento tradicional, la puesta en escena Ricitos de oro no habla alemán, de Paula Watson, es una autoficción que habla principalmente sobre el duelo e indaga sobre temas relacionados con el amor y la pérdida, así como la búsqueda de identidad.

La obra dirigida por la propia Paula Watson, junto con Luis Eduardo Yee, se presentará del 12 de agosto al 3 de septiembre en el sótano del Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, con funciones lunes y martes a las 20:00 h. El costo del boleto es de 150 pesos y se aplican los descuentos habituales.

Se trata de una obra de Grupo Temporales, con las actuaciones de Ayla Rodríguez, Emiliano Cassigoli, Leonardo Barragán y Luis Ra Acosta, así como de Watson y Yee.

La historia cuenta con giros inesperados: Ricitos de oro huye de su casa, se pierde en una tierra extraña, ama, es adoptada por unos osos, se desenamora, viaja en el tiempo y se arroja a la hermosa misión de hallar un refugio, es decir su lugar en el mundo que le tocó vivir.

Más allá de la anécdota, la obra hace hincapié en varias cuestiones filosóficas. La protagonista va al encuentro de un hogar y durante ese proceso experimenta diversas experiencias en un mundo en constante transformación.

El concepto escénico y vestuario son de Mauricio Ascencio; la producción ejecutiva es de Yuly Moscosa; la asistencia de dirección, de Ayla Rodríguez; la asistencia de producción ejecutiva, de Fernanda Árcega, y el diseño sonoro, de Joaquín Martínez y Emiliano López.

