El 46 Foro Internacional De Música Nueva Manuel Enríquez Ofrecerá A Su Público La Interpretación De 174 Obras

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, anuncia que el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez (Fimnme), en su edición 46, presentará 36 actividades que incluyen siete presentaciones en Mérida, Morelia, Querétaro, Aguascalientes y Puebla.

La presente edición contempla la interpretación de 174 obras —incluyendo 38 estrenos mundiales y 43 estrenos en México— de 172 compositores (as), las cuales se presentarán en un total de 24 programas distintos, recordando de manera especial a su fundador, el Mtro. Manuel Enríquez, en el marco de su 30 aniversario luctuoso, con tres obras de su autoría y una charla acerca de su legado.

El director artístico del Foro, Eduardo Soto Millán, explicó acerca de la selección de obras que, además de rendir homenaje al Mtro. Enríquez, “en esta emisión se intenta incentivar la creación e inclusión, por supuesto, de obras explorativas de las posibilidades sonoras y acústicas, incluso escénicas, de iluminación y espacialidad, así como de posibles innovaciones estéticas.

"Siempre he pensado que el arte constituye o debe constituir un riesgo de manera inherente. De tal modo, el 46 Fimnme invita al público a acercarse a la programación, seleccionar sus conciertos y entonces acudir, no solo a escuchar, sino a tomar el riesgo de vivir la experiencia de la música —por decirlo así— clásica de hoy, la música clásica de nuestros días, la que nos pertenece e incluso nos puede conducir a la reflexión crítica de nuestro entorno y del mundo”.

El concierto inaugural será el viernes 11 de octubre a las 20:00 h en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes y, como ya es tradición, correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), bajo la dirección de Ludwig Carrasco. En éste podremos disfrutar el estreno mundial de On an Invisible Wave, de Juan Pablo Medina; Perenne mar, de Estrella Cabildo; Estar ciego, como lo está la noche blanca, de David Téllez; Solar Mass, de José Luis Hurtado y De las tinieblas la luz, de Georgina Derbez. El concierto de clausura, como también es tradición, será presentado por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA), bajo la dirección de Luis Manuel Sánchez, el domingo 27 de octubre a las 12:00 h en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música y en él se podrá escuchar el estreno en México de 24 variaciones sobre 12 segundos tristes, de Andrés Posada; Ballade para saxofón y orquesta de cuerdas, de Frank Martin con el saxofonista Preston Duncan como solista invitado; el estreno mundial de Fractal, de Tomás La Porta, a cargo de los saxofonistas Sara Zaso, Marie-Bernadette Charrier y Frida Montenegro; el estreno en México de Tránsito del señor de Orgaz, de Tomás Marco; Recordando a Juan de Lienas, de Manuel Enríquez y el estreno mundial de Música profana, de Lepo Sumera. Destacan las actividades en el Centro Cultural Universitario, teniendo como sede el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) y las dos proyecciones de documentales en la Sala Julio Bracho. De igual manera, destacan las ocho actividades —cinco conciertos y tres conversatorios— que se realizarán en el Laboratorio de Creación Escénica del Jardín Escénico en el Centro Cultural del Bosque.

También sobresale la participación de concertistas y grupos artísticos de Bellas Artes; primero, el Cuarteto de Cuerdas se presentará el lunes 14 a las 19:00 h en el Laboratorio de Creación Escénica del Jardín Escénico con un programa que incluye el Cuarteto II, de Manuel Enríquez, así como el estreno en México del Cuarteto núm. 3, The outer limits, de Zulema de la Cruz, y Different Trains, de Steve Reich; después, el viernes 18 a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, Carlos Adriel Salmerón, como parte de Kanira Ensamble, presentará obras de Enrique González Medina, Enrique Blanco, Gabriela Maravilla y Xavier Montsalvatge.

Por su parte, el viernes 25 a las 18:30 h, el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes y el Ensamble Liminar presentarán un programa que incluye Lux Aeterna, de Fernando Moruja; el estreno en México del Agnus Dei, de Javier Busto, así como el Solfeggio, de Arvo Pärt; Still and Moving Lines of Silence in Families of Hyperbolas, de Alvin Lucier, y Rothko Chapel, de Morton Feldman, obra inspirada en los 14 lienzos que Rothko pintó para la capilla que hoy lleva su nombre y que dialoga con las obras del pintor resguardadas en el Museo Tamayo, sede del concierto.

También del Inbal, el Ensamble Cepromusic participará en dos fechas; la primera, el sábado 12 a las 19:00 h en la Sala Manuel M. Ponce, bajo la batuta huésped de los jóvenes directores Laura Reyes y José Peñalver, donde se presentarán cuatro estrenos mundiales: de Arturo Ángeles Lerma, Arturo Flores Barragán, Pablo Sandoval Coronado y Julián Fueyo, además de dos estrenos en México de Daniel de la Vega y Ana Paola Santillán; en la segunda fecha, el sábado 26 a las 19:00 h en la Sala Manuel M. Ponce también, bajo la dirección de José Luis Castillo, presentarán el programa Doppo Nono, el cual retrata el devenir musical italiano tras el legado del compositor Luigi Nono, de quien se celebra este año el primer centenario de su nacimiento, a través de obras del propio Nono, Clara Iannotta, Salvatore Sciarrino y Marco Stroppa.

De igual manera, se contará con la participación de destacados solistas, como Iracema de Andrade, Guillermo Cuéllar, Abraham Parra, Lidia Guerberof, Dirén Checa y Abel Romero, entre otros, así como de prestigiados ensambles: Duplum, Ónix Ensamble, Low Frequency Trio, Cuarteto Arcano, Trío Siqueiros y Cuarteto Orishas, por mencionar algunos.

Al igual que en años anteriores, la presencia del Finmnme en los estados es sumamente importante y en esta ocasión se contará con siete presentaciones: Cronopio Ensamble en el Museo Regional de Querétaro; el Ensamble Danaus en el CMMAS y la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el Centro Cultural Universitario, ambos en Morelia; por primera vez se contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Puebla, bajo la dirección de David Hernández Bretón; el guitarrista Iván Adriano en la Cineteca Manuel Barbachano Ponce de Mérida; el Cuarteto de Cuerdas José White en el Auditorio Ramón López Velarde de Aguascalientes y, de nueva cuenta en Morelia, Laura Carrasco, Guillermo Portillo Hoffmann y el ensamble Corarte.

La mayor parte de las actividades serán gratuitas y en las que hay que adquirir boletos, estos se podrán encontrar en las taquillas de los recintos participantes, así como en sus respectivos sistemas de boletaje. Para más información se puede consultar la siguiente dirección: forodemusicanueva.inba.gob.mx/, así como las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera.

