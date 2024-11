Ejercicio De Montaje En Espacio Expositivo Volumen 2, Muestra De Estudiantes De La Esmeralda

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia) y la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado (Enpeg) La Esmeralda, realiza la muestra Ejercicio de Montaje en Espacio Expositivo Volumen 2 (EMEE2), que se efectuará del 21 de noviembre al 5 de diciembre en la Galería Principal y Espacio Alternativo de la Enpeg. Entrada libre.

Esta actividad busca construir un laboratorio de procesos creativos y curatoriales, presentando el bloque titulado Identidad/Territorio; además refleja del compromiso de La Esmeralda con la formación de sus estudiantes, propiciando espacios de expresión artística. EMEE2 reúne obras que generan un cruce de ideas sobre los múltiples significados de la identidad, en un contexto donde los territorios —sean sociales, geográficos o emocionales— juegan un papel fundamental en la construcción del individuo y su relación con el mundo.

Los ejercicios seleccionados son: Entrelazos tierra, sociedad y cultura. Este colectivo, conformado por Alan Robles, Ana Larios y Ximena Rodríguez, explora mediante la fotografía la relación entre el territorio y la identidad mexicana. Se presentan 60 piezas como un homenaje visual a la riqueza, diversidad y profundidad que da forma a la identidad nacional. Bardo (Estado intermedio): Desarrollado por Aarón Arciniegas Barajas, Alfonso Velasco Baca, Arlin García Rodríguez, Citlalin Arciniegas Cárdenas y Jessica Hernández Muñoz, este proyecto presenta un video-performance en cuatro actos que invita al espectador a transitar por distintos estados que conducen a la construcción personal de la identidad, planteando la idea de un proceso de constante mutación.

Espacio vívido: Integrado por Beatriz Perdomo Espinoza, César Mauricio Ruiz Quiroz, Daniela Márquez Avilés, Ivanna Rivera Correa y Susana Carisa Aime Flores Pineda, el colectivo propone reconocer las múltiples facetas del concepto “territorio”, explorando en sus piezas los límites de lo íntimo y lo público. Cuando el jardín se desborda: Proyecto presentado por Anna Freer y Alexis Chacón, crea una fantasía construida con cuerpos vegetativos que conforman un ecosistema artificial basado en la belleza. Imaginan las formas que tomaría el Edén si tuviese la libertad de crecer más allá de las expectativas que lo contienen.



