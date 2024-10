Ejercicio De Montaje En Espacio Expositivo Volumen 2, Exposición De Estudiantes De La Esmeralda

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia) y la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda (Enpeg), realizará la exposición Ejercicio de Montaje en Espacio Expositivo Volumen 2 (EMEE2) del 29 de octubre al 10 de noviembre de 2024 en la Galería Principal de la Enpeg.

EMEE2 tiene como finalidad presentar un laboratorio de procesos creativos, museográficos y curatoriales, gestionados por estudiantes, como parte de su formación en las artes; propone un lenguaje estético y espacial que abarca diversas expresiones artísticas, como dibujo, pintura, escultura, video, fotografía, instalación, performance, arte sonoro, moda y diseño.

El primer bloque, de cuarto que compone EMEE2, está titulado Identidad/Memoria. Se enfoca en la producción de sentido en un mundo donde la memoria puede ser efímera. Esta sección ofrece un refugio para recordar y reflexionar, actuando como un puente entre el pasado y el presente, y fomentando la conexión entre los estudiantes de artes visuales.

El colectivo Memoriart, integrado por Chikalote Raúl Lubin, Felipe Jaime, Francisco Garza y Yael Arreola, presenta una fragmentación intencionada de imágenes y objetos. Piezas cotidianas, vestigios del pasado y símbolos cargados de significado se entremezclan con emociones y experiencias, creando un collage visual que refleja la diversidad y demuestra identidad. La imagen se descompone reflejando la naturaleza fragmentada de la identidad actual.

Por su parte, el colectivo Hierofanías, compuesto por Rafael Barrvl, Pablo Ferreira, Mauricio Ruiz Quiroz, Santiago Flores Lapray, Santiago Getsemani, Navarrete Danell, Camille Damianoff Zoco y Valeria Martínez Jaramil, se sumerge en la exploración de artistas contemporáneos desde una perspectiva única y personal, explorando dimensiones como la cotidianidad.

Para concluir con este primer bloque de EMEE2 se presenta el proyecto Volverme a ver; cuatro libros de artista, dispuestos sobre un tapete circular colocado en el suelo y en el centro se ubicará una caja destinada al intercambio de fanzines.

Cabe mencionar que los tres bloques restantes de la exposición se realizarán en fechas distintas. El INBAL extiende la invitación a la comunidad artística y al público en general a asistir y disfrutar de esta enriquecedora experiencia que destaca el talento y la creatividad de las y los futuros artistas.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More