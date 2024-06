Egresadas Y Egresados De La Escuela De Artesanías Del Inbal, Generación 2021-2024, Expondrán En El Museo De Arte Popular

Enter Your Email to Unlock This Article



Del 10 al 24 de junio, el Museo de Arte Popular albergará la Exposición de fin de cursos, de egresadas y egresados de la Escuela de Artesanías, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), correspondiente a la generación 2021–2024.

La Escuela de Artesanías, a través de esta exposición, muestra el talento y los conocimientos adquiridos por sus estudiantes durante los tres años de su formación, en las ocho disciplinas que integran el programa de estudios, siendo esta actividad la primicia para que comiencen a dar a conocer su trabajo al público; en museos, casas de cultura, escuelas, etcétera.

La muestra está conformada por más de 60 piezas que fueron creadas en las áreas de: Cerámica, Ebanistería, Esmaltes, Estampado, Joyería y Orfebrería, Metales, Textiles y Vitrales, con diferentes técnicas.

Dichas obras fueron seleccionadas por las y los egresados, con el objetivo de que tuvieran un significado profundo, y también fueron aprobadas por la curaduría del recinto anfitrión, con la finalidad de que cubrieran los requisitos necesarios para formar parte de la exposición.

La inauguración se realizará el 10 de junio a las 12:00 h. La muestra podrá visitarse de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h. Entrada general: $60 pesos. No pagan: menores de 18 años, personas con capacidades diferentes, personas adultas mayores, artesanas y artesanos, estudiantes y docentes con credencial. Domingos: entrada libre.

