EL INBAL Da Seguimiento A La Subasta De Obras Pertenecientes A La Colección Gelman

En relación con la subasta a realizarse el próximo 19 de noviembre en Nueva York, Estados Unidos de América, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informa lo siguiente:

El INBAL solicitó a la casa de subastas toda la información relacionada con la procedencia de las piezas a ser vendidas, creadas por Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y María Izquierdo, debido a que las obras de estos artistas cuentan con declaratorias de Monumento Artístico, emitidas entre 1959 y 2002. Conforme a los decretos correspondientes, se prohíbe expresamente la exportación definitiva de las obras, salvo aquellas que no estuvieran en territorio nacional al momento de emitirse las declaratorias. Tal es el caso de Retrato de Cristina Kahlo (1936), de Diego Rivera, y 11:25 (Carma III) (1946), Máscaras (Carma I) (1946), The Miscarriage (1932), Dibujo con pie(1946) y Collage con dos moscas(1953), de Frida Kahlo, que no forman parte de la colección semilla de Jacques y Natasha Gelman.

En el caso del autorretrato Siqueiros por Siqueiros, de David Alfaro Siqueiros, Sotheby's informa en su página electrónica que forma parte del “Lote de Patrimonio Nacional”, por lo que se ofrecerá a la venta en Nueva York, pero se entregará al comprador en México, cumpliendo con todos los requisitos locales.

Respecto a Caballos en el circo, de María Izquierdo, que sí forma parte de la colección Gelman, el Instituto pidió a la casa de subastas y al despacho jurídico que representa al vendedor de la pieza la documentación que acredite de manera fehaciente la legal estancia de la pintura en Estados Unidos de América.

Por ello, el INBAL ha instado a Sotheby's a posponer la subasta de dicha obra mientras se acredita el cumplimiento de las disposiciones halegales aplicables en México y en Estados Unidos.

