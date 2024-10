Dirección De Difusión Y Relaciones Públicas Ciudad De México, A 11 De Octubre De 2024 Boletín Núm. 1616 Dan A Conocer A Los Ganadores Del Concurso De Composición Arturo M

El Concurso de Composición Arturo Márquez cumple 11 años de alentar a los jóvenes compositores a profundizar en los géneros de la música tradicional y popular arraigados en México, al tiempo de honrar la trayectoria de Arturo Márquez, uno de los creadores mexicanos con mayor solidez y proyección nacional e internacional.

En la edición 2024 participaron 77 creadores de música de concierto menores de 40 años de edad procedentes de varios estados de la República mexicana. El Concurso se ha consolidado como uno de los mayores estímulos a la composición entre los jóvenes estudiantes y egresados de los conservatorios y escuelas superiores de música de todo el país. A lo largo de los años, 51 obras han sido reconocidas, las cuales se han interpretado en el Centro Cultural Roberto Cantoral en el marco del Festival Artístico de Otoño.

En el presente año, el jurado estuvo integrado por Arturo Márquez, uno de los compositores más reconocidos en México y el mundo; Rodrigo Macías, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, siempre comprometido con la interpretación de la música mexicana. Por primera ocasión fue invitado a formar parte del jurado Miguel Farias, compositor chileno merecedor de diversos galardones internacionales, quien ha sido interpretado por orquestas de gran prestigio, entre ellas la Filarmónica de Los Ángeles. Después de la sesión de deliberación, el jurado eligió las distinciones. A continuación se informa sobre las obras seleccionadas, el nombre de sus compositores, lugar de origen y los comentarios consignados en el acta respectiva:

Citámbulos, de Erick Gerardo Tapia Granados, quien participó con el seudónimo Chamber Orchestra. Es originario del Estado de México. Nació en 1991. "La propuesta armónica es muy interesante y clara, así como el desarrollo de texturas y la orquestación a un nivel muy fino en cuanto a detalles de notación y escritura tradicional».

Farra, de Fermín León Salazar, quien participó con el seudónimo Elsa Pato. Es originario de la Ciudad de México. Nació en 1998. "Obra muy original, contundente, irreverente, burlona y musicalmente interesante, etílica, varia, imaginativa y muy bien realizada".

Cumbia multiforme, de Uriel Arturo Cisneros Jordán, quien participó con el seudónimo Unicornio siberiano. Es originario del Estado de México. Nació en 1995.

"Una cumbia con un grado alto de elaboración rítmica y armónica, todo ello con un lenguaje orientado hacia el jazz".

Menciones honoríficas 2024 Danzas fractales, de Yovanni Flores López, quien participó con el seudónimo Betelgeuse. Es originario de Puebla. Nació en1993. "El uso de texturas de naturaleza camerística y de mucho detalle logra una construcción orquestal de gran calidad".

Feria, de Héctor de la Parra Berlanga, quien participó con el seudónimo Capulín. Es originario del Estado de México. Nació en 1993. "Obra colorida y con un tratamiento orquestal instrumental rico y diverso. Buen uso de técnicas contrapuntísticas".

A lo largo de sus 11 ediciones, el jurado ha sido integrado por compositores de la talla de Javier Álvarez, Leonardo Coral, Gerardo Tamez, Eduardo Angulo, Marcela Rodríguez, Leticia Armijo y Enrico Chapela. Asimismo, directores de orquesta destacados han participado como jurados del certamen, entre ellos David Pérez Olmedo, Rodrigo Moncayo, Gabriela Alatriste y Eduardo García Barrios.

El Concierto de Premiación con la Orquesta Mexicana de las Artes, dirigida por el maestro Eduardo García Barrios, se llevará a cabo el jueves 14 de noviembre a las 20:00 h en el Centro Cultural Roberto Cantoral como parte del 12° Festival Artístico de Otoño.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral y la Sociedad de Autores y Compositores de México han fomentado que las obras ganadoras de este certamen sean parte del repertorio de agrupaciones sinfónicas y de cámara, como la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Orquesta Filarmónica del Tzintzuni (Morelia), y la Orquesta Sinfónica de Michoacán, entre otras.

