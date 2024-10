Dirección De Difusión Y Relaciones Públicas Ciudad De México, A 11 De Octubre De 2024 Boletín Núm. 1615 Convoca La Escuela De Diseño A Participar En La Decimoprimera Edic

Con el propósito de contribuir al reconocimiento del diseño mexicano y sus aportaciones a la cultura, el bienestar social y el desarrollo económico y productivo con un enfoque sostenible, la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), convocan a la comunidad estudiantil, docente y público interesado, quienes cumplan con los requisitos, a participar en la Decimoprimera edición de la Bienal Nacional de Diseño (BND).

En esta ocasión la Bienal destaca cinco categorías:

• Profesional (diseño socialmente responsable con contenido social o participativo, diseño para el desarrollo o promoción económica y cultural, y diseño para el desarrollo y novedad de procesos y tecnologías).

• Emprendimiento basado en diseño.

• Categoría especial Diseño e ilustración.

• Investigación (tesis de posgrado y artículos o publicaciones).

• Categoría para estudiantes (sistema educativo nacional proyectos finales, terminales, integrales, de carácter recepcional, tesis o tesina).

Además, contará con una Mención Emprendimiento en Diseño, la cual partirá de la categoría Profesional y el enfoque en emprendimientos empresariales, productos, servicios que promuevan el desarrollo económico y social, así como la creación de propiedad intelectual y de generación de empleos en el país.

La recepción de trabajos concluye el 20 de octubre de 2024 y la publicación de preseleccionados se realizará el 25 del mismo mes; los resultados serán enlistados en el sitio oficial de la BND (bienalnacionaldediseno.inba.gob.mx) y el 4 de noviembre se nombrarán en la misma página los proyectos seleccionados. El jurado estará integrado por personas reconocidas, especialistas y académicas.

Las fechas y sede de la ceremonia de entrega de reconocimientos se darán a conocer en el sitio web y por los canales de comunicación institucional. Los organizadores de la Bienal editarán un catálogo que incluirá los proyectos de la selección oficial.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More